Среда, 3 Сентября 2025 21:17

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалену Гроно.

В ходе встречи обсуждались Совместная декларация, подписанная лидерами Армении, Азербайджана и США 8 августа в Вашингтоне, и экономические возможности, которые будут созданы.

Собеседники также затронули тему разблокирования региональных коммуникаций, в рамках которой А.Григорян представил имеющийся в Армении экономический потенциал.

Были также обсуждены вопросы, связанные с двусторонней повесткой дня Армения - ЕС.

Отметим, что визиту в Армению Магдалены Гроно предшествовала ее поездка в Азербайджан и в Нахичеван. В ходе поездки она заявила, что открытие дорог и налаживание сотрудничества имеют важное значение для благополучия Южного Кавказа. "Я наделена мандатом от имени ЕС оказывать поддержку всем направлениям регионального сотрудничества и процессу нормализации. Мы, как партнеры, оказываем поддержку как Азербайджану, так и Армении в установлении региональных связей, транспортных коридоров и других областях, и готовы продолжать сотрудничество", - сказала она.