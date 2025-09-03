Среда, 3 Сентября 2025 21:03

АрмИнфо.С целью предотвращения посягательств в отношении медработников и обеспечения их безопасности Постоянная парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам одобрила соответствующий законопроект, представленный депутатом от правящей партии <Гражданский договор> Асмик Акопян.

В частности, законопроектом предлагается установить ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинского работника. В качестве наказания предусматриваются штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты, либо общественные работы сроком до 100 часов, либо ограничение свободы сроком до одного года, либо краткосрочное лишение свободы сроком до одного месяца. Если же воспрепятствование профессиональной деятельности медицинского работника осуществляется с угрозой применения насилия, законопроект предлагает следующие меры наказания: штраф в двадцатикратном размере минимальной зарплаты, либо общественные работы от 100 до 200 часов, либо ограничение/лишение свободы сроком до двух лет, либо краткосрочное лишение свободы сроком до двух месяцев.

Представляя законопроект, Акопян, сославшись на данные МВД отметила, что в период с 2023-го по 2025 год в Армении было зарегистрировано 27 случаев применения насилия в отношении медицинских работников.