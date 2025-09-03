|Ален Берсе: Кавказ будет играть ключевую роль в формировании баланса сил
|Секретарь Совбеза Армении встретился с региональным спецпредставителем ЕС
|В Армении ужесточат ответственность за воспрепятствование работе медработника и применение насилия в его отношении
|Глава Минокружающей среды Армении и посол Нидерландов рассмотрели направления двухсторонней повестки
|Плановые отключения электроэнергии 4 сентября
|Доклад следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны вокруг Арцаха отправлен спикеру парламента Армении
|СК РА: перед судом предстанут 72 обвиняемых в коррупции
|Ереванский медцентр доплатил в госбюджет скрытые ранее налоги на 250 млн драмов
|Первопрестольный Эчмиадзин: Арест архиепископа Аджапахяна был продлен при грубейшем попрании закона и права
|Оппозиционер о вашингтонских договоренностях: Мир доступен и измерим только в том случае, если ни одна из сторон не применяет к другой давление
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетила "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы"
|Фракция <Айастан> предложила ужесточить ответственность за отрицание и оправдание Геноцида армян: Правящее большинство отклонило инициативу
|Зампред КНР: Пекин придает большое значение установлению стратегического партнерства с Арменией
|Адвокат бьет тревогу: Виген Эулджекчян объявил голодовку в бакинском плену
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|АраратБанк подключился к ArcaPay с возможностью нулевой комиссии за переводы
|Омбудсмен Армении обсудила с главой ереванской делегации МККК вопросы прав пленных и без вести пропавших лиц
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Гидромедцентр предупреждает о сохраняющейся пожароопасной ситуации в Армении с 3 по 4 сентября
|Арцахский адвокат взялся за защиту интересов Геворга Мелконяна, проходящего по делу трэш-блогера Финесс
|Глава Минюста: Правительство Армении не выполняет решение Стокгольмского арбитража по ЭСА из-за отсутствия механизма принуждения на данном этапе
|В Ардшинбанке стартовала акция «Как стать миллионером»
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Париж
|Адвокат о том, почему Самвел Карапетян до сих пор находится под стражей
|Посол США и глава МВД Армении обсудили новые направления сотрудничества
|Пашинян принял участие в торжественном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне
|К 2030 году школьная программа Поколение ИИ будет доступна для 85% армянских школьников
|Правозащитник: В Азербайджане готовят людей к переселению в Армению
|Швейцария назначила нового посла в Армении
|Сердар Бердымухамедов встретился с Си Цзиньпином в Пекине
|Мир на бумаге - за счет народа: Представитель АРФД о вашингтонских соглашениях
|Госминистр Арцаха: Возвращение Арцаха - сверхзадача всего народа и его чести
|Парламентарий: В текущих реалиях возвращение арцахцев домой невозможно, но это не означает, что данный вопрос не должен быть в повестке внешней политики Армении
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Профильные ведомства Армении и Китая подписали Программу культурного сотрудничества на 2026-2029гг
|Заместители МИД Армении и Украины обсудили вопросы сотрудничества
|Плановые отключения электроэнергии 3 сентября
|Депутат парламента НКР: Арцах можно сдать на карте, но нельзя вырвать из сердца армянина
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|Эрдоган заявил, что "увидел в глазах" Алиева "надежду" на мир с Арменией
|Посол Ирана завершает миссию в Армении
|В результате взрыва машины на улице Амиряна госпитализированы 3-е человек
|Киро Маноян: Действующая власть в Армении не легитимна и потому должна уйти
|Парламентская делегация Швеции посетила ЦИК Армении
|Замглавы МИД высоко оценил гуманитарные программы, реализуемые Словенией в Армении
|Спикер парламента НКР: Арцах существует как идея, как право, и в лице его жителей
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
|В Армении госстурктурам придется вернуть имущество, предоставленное им на праве безвозмездного пользования, с условием получения его в будущем в аренду
|Шахраманян: Армянский премьер сдал Арцах, а мандат дали граждане Армении
|Международный Комитет Красного Креста закрывает свою делегацию в Азербайджане
|Католикоса Великого Дома Киликийского: Арцах не должен быть погребён под пылью истории
|Азербайджан снес здание МИД Арцаха в День независимости Республики
|Национальный контактный пункт Великобритании начал проверки в компании Chapman Taylor в связи со строительными работами в оккупированном Шуши
|В военном пантеоне "Ераблур" состоялась церемония открытия мемориала "Зов Арцаха"
|Делегация Риксдага Швеции посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|СК Армении подвел итоги первой половины 2025 года по преступлениям, связанным с семейным насилием
|В Ереване 6-7 сентября пройдут Всеармянские соревнования по стрельбе
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|В парках Еревана пройдет серия концертов классической музыки
|МИД Турции приветствовал упразднение МГ ОБСЕ
|Читать больше
АрмИнфо.С целью предотвращения посягательств в отношении медработников и обеспечения их безопасности Постоянная парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам одобрила соответствующий законопроект, представленный депутатом от правящей партии <Гражданский договор> Асмик Акопян.
В частности, законопроектом предлагается установить ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинского работника. В качестве наказания предусматриваются штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты, либо общественные работы сроком до 100 часов, либо ограничение свободы сроком до одного года, либо краткосрочное лишение свободы сроком до одного месяца. Если же воспрепятствование профессиональной деятельности медицинского работника осуществляется с угрозой применения насилия, законопроект предлагает следующие меры наказания: штраф в двадцатикратном размере минимальной зарплаты, либо общественные работы от 100 до 200 часов, либо ограничение/лишение свободы сроком до двух лет, либо краткосрочное лишение свободы сроком до двух месяцев.
Представляя законопроект, Акопян, сославшись на данные МВД отметила, что в период с 2023-го по 2025 год в Армении было зарегистрировано 27 случаев применения насилия в отношении медицинских работников.
|Ален Берсе: Кавказ будет играть ключевую роль в формировании баланса сил
|Секретарь Совбеза Армении встретился с региональным спецпредставителем ЕС
|В Армении ужесточат ответственность за воспрепятствование работе медработника и применение насилия в его отношении
|Глава Минокружающей среды Армении и посол Нидерландов рассмотрели направления двухсторонней повестки
|Плановые отключения электроэнергии 4 сентября
|Доклад следственной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны вокруг Арцаха отправлен спикеру парламента Армении
|СК РА: перед судом предстанут 72 обвиняемых в коррупции
|Ереванский медцентр доплатил в госбюджет скрытые ранее налоги на 250 млн драмов
|Первопрестольный Эчмиадзин: Арест архиепископа Аджапахяна был продлен при грубейшем попрании закона и права
|Оппозиционер о вашингтонских договоренностях: Мир доступен и измерим только в том случае, если ни одна из сторон не применяет к другой давление
|Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетила "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы"
|Фракция <Айастан> предложила ужесточить ответственность за отрицание и оправдание Геноцида армян: Правящее большинство отклонило инициативу
|Зампред КНР: Пекин придает большое значение установлению стратегического партнерства с Арменией
|Адвокат бьет тревогу: Виген Эулджекчян объявил голодовку в бакинском плену
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|АраратБанк подключился к ArcaPay с возможностью нулевой комиссии за переводы
|Омбудсмен Армении обсудила с главой ереванской делегации МККК вопросы прав пленных и без вести пропавших лиц
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Гидромедцентр предупреждает о сохраняющейся пожароопасной ситуации в Армении с 3 по 4 сентября
|Арцахский адвокат взялся за защиту интересов Геворга Мелконяна, проходящего по делу трэш-блогера Финесс
|Глава Минюста: Правительство Армении не выполняет решение Стокгольмского арбитража по ЭСА из-за отсутствия механизма принуждения на данном этапе
|В Ардшинбанке стартовала акция «Как стать миллионером»
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Париж
|Адвокат о том, почему Самвел Карапетян до сих пор находится под стражей
|Посол США и глава МВД Армении обсудили новые направления сотрудничества
|Пашинян принял участие в торжественном параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне
|К 2030 году школьная программа Поколение ИИ будет доступна для 85% армянских школьников
|Правозащитник: В Азербайджане готовят людей к переселению в Армению
|Швейцария назначила нового посла в Армении
|Сердар Бердымухамедов встретился с Си Цзиньпином в Пекине
|Мир на бумаге - за счет народа: Представитель АРФД о вашингтонских соглашениях
|Госминистр Арцаха: Возвращение Арцаха - сверхзадача всего народа и его чести
|Парламентарий: В текущих реалиях возвращение арцахцев домой невозможно, но это не означает, что данный вопрос не должен быть в повестке внешней политики Армении
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Профильные ведомства Армении и Китая подписали Программу культурного сотрудничества на 2026-2029гг
|Заместители МИД Армении и Украины обсудили вопросы сотрудничества
|Плановые отключения электроэнергии 3 сентября
|Депутат парламента НКР: Арцах можно сдать на карте, но нельзя вырвать из сердца армянина
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|Эрдоган заявил, что "увидел в глазах" Алиева "надежду" на мир с Арменией
|Посол Ирана завершает миссию в Армении
|В результате взрыва машины на улице Амиряна госпитализированы 3-е человек
|Киро Маноян: Действующая власть в Армении не легитимна и потому должна уйти
|Парламентская делегация Швеции посетила ЦИК Армении
|Замглавы МИД высоко оценил гуманитарные программы, реализуемые Словенией в Армении
|Спикер парламента НКР: Арцах существует как идея, как право, и в лице его жителей
|Вице-премьер Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу
|В Армении госстурктурам придется вернуть имущество, предоставленное им на праве безвозмездного пользования, с условием получения его в будущем в аренду
|Шахраманян: Армянский премьер сдал Арцах, а мандат дали граждане Армении
|Международный Комитет Красного Креста закрывает свою делегацию в Азербайджане
|Католикоса Великого Дома Киликийского: Арцах не должен быть погребён под пылью истории
|Азербайджан снес здание МИД Арцаха в День независимости Республики
|Национальный контактный пункт Великобритании начал проверки в компании Chapman Taylor в связи со строительными работами в оккупированном Шуши
|В военном пантеоне "Ераблур" состоялась церемония открытия мемориала "Зов Арцаха"
|Делегация Риксдага Швеции посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|СК Армении подвел итоги первой половины 2025 года по преступлениям, связанным с семейным насилием
|В Ереване 6-7 сентября пройдут Всеармянские соревнования по стрельбе
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|В парках Еревана пройдет серия концертов классической музыки
|МИД Турции приветствовал упразднение МГ ОБСЕ
|Читать больше
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
|Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
|Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
|Читать больше
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами