Среда, 3 Сентября 2025 17:37

АрмИнфо. Доклад парламентской следственной комиссии, созданной для расследования обстоятельств 44-дневных военных действий, развязанных 27 сентября 2020 года, отправлен председателю Национального собрания Армении. Об этом говорится в сообщении, распространенном постоянной Комиссией НС по обороне и безопасности

"Согласно статье 25 конституционного закона Армении "Регламент Национального Собрания", председателю парламента направлен доклад следственной комиссии, созданной для расследования обстоятельств 44-дневных военных действий, развязанных 27 сентября 2020 года", - говорится в сообщении комиссии.

Напомним, что комиссия по расследованию обстоятельств развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года войны была создана Национальным Собранием РА в феврале 2022 года. Члены комиссии изучили десятки часов видеозаписей, секретных документов, заслушали десятки приглашенных чиновников, в том числе, и премьер-министр РА Никола Пашиняна.