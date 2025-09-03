Среда, 3 Сентября 2025 17:35

АрмИнфо. Следственный комитет Республики Армения подвел итоги уголовных производств по коррупционным преступлениям, расследованным в первом полугодии 2025 года.

За отчетный период в СК было рассмотрено 508 уголовных производств по коррупционным преступлениям (в 2024 году - 949), из которых 358 были переданы с 2024 года (в 2023 году - 647).

Из указанных 508 уголовных дел в суд направлено 29 с обвинительным заключением в отношении 72 лиц (в 2024 году - 32 уголовных дела в отношении 60 лиц), прекращено 71 дело (в 2024 году - 132), из них по реабилитирующим основаниям - 41 (в 2024 году - 104), по нереабилитирующим основаниям - 30 (в 2024 году - 28), завершены процессуальные и доказательственные действия - 30 (в 2024 году - 36), направлено в другой орган - 121 (в 2024 году - 112), объединено в одно производство - 29 (в 2024 году - 37), передано на второе полугодие 2025 года - 228 (в 2024 году - 600).

По уголовным делам, возбужденным по фактам коррупционных преступлений, причиненный имущественный ущерб составил 8 млрд 879 млн 329 тыс. драмов, из которых в ходе досудебного производства взыскано 2 млрд 213 млн 514 тыс. драмов, или 24,9%, наложен арест на имущество на сумму 968 млн драмов (в 2024 году имущественный ущерб составил 4 млрд 608 млн 759 тыс. драмов, из которых взыскано 685 млн 958 тыс. драмов).