 Среда, 3 Сентября 2025 17:12
Алине Григорян

Оппозиционер о вашингтонских договоренностях: Мир доступен и измерим только в том случае, если ни одна из сторон не применяет к другой давление

АрмИнфо. Мир доступен и измерим только в том случае, если ни одна из сторон не применяет к другой давление. Это классическая истина, и формула любых результативных переговоров. Об этом 3 сентября в беседе с журналистами заявил секретарь оппозиционной парламентской фракции "Армения" Арцвик Минасян, касаясь парафированного между Арменией и Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения.

В этом ключе он констатировал, что если провозглашенный армянскими властями "мир" не меняет подходов Азербайджана в политике, проводимой в отношении Армении, то это в очередной раз доказывает то, что он иллюзорный. Дашнакцакан добавил, что азербайджанская сторона, навязав Армении очередную уступку, перешла к следующему этапу по захвату Армении.  "А в это время премьер-министр Армении Никол Пашинян просто перефразировал всю международную терминологию и интерпретирует ее так, как ему это угодно в этот момент", - считает Минасян.

Как обратил внимание секретарь парламентской фракции, до сих пор не ясно, что именно в себе содержит подписанный с Азербайджаном документ. Он уверен, что документ скорей всего составлен таким образом, что вражеская сторона сможет интерпретировать его положения так, как ему это выгодно. "И в этом случае, власти Армении не смогут просто заявить, что с их точки зрения, в документе нет речи о "коридоре". Весь вопрос в том, как это написано именно там и как оно будет интерпретироваться", - заметил Минасян.

В связи с вышесказанным, он обратил внимание, что Венская конвенция о праве международных договоров предоставляет конкретные правила интерпретации, и предполагает открытость содержания переговоров. "Мы же вплоть до сегодняшнего дня не имеем полного пакета документов, раскрывающих содержание переговоров, утвержденного с обеих сторон. Нам представили лишь несколько документов, да и те, Никол Пашинян интерпретирует в рамках своих представлений", - возмутился дашнакцакан.

Кроме того, он задался риторическим вопросом, как можно говорить о мире, после насильственного перемещения всего арцахского населения, и когда одна из сторон достигла своих результатов через насилие, озвучивание в каждодневном режиме угроз и унижениями. "В таких условиях мира не может быть. Когда нет никаких гарантий, и нет системы сдерживания, то кто именно и как будет его гарантировать", - вопрошал парламентарий.

Минасян уверен, что сложившаяся на геополитической карте мира ситуация, не может сегодня обеспечить реализацию мира, о котором говорят лидеры двух стран.

Касаясь же вчерашнего митинга арцахцев на площади Свободы, он отметил его важность с точки зрения демонстрации международному сообществу, что большая часть армян привержена своему праву и не согласна с проводимой властями Армении политикой.  "Митинг имел большое значение на фоне антинациональной политики армянских властей, особенно в рамках ложной мирной повестки, а также на фоне роспуска Минской группы ОБСЕ. Митингом арцахцы показали, что право на возвращение не может быть проигнорировано", - подчеркнул Минасян.

В этом ключе он рассказал, что есть множество сигналов от дружественных кругов Армении и Арцаха, которые заверяют, что при смене власти, вопрос возвращения арцахцев снова окажется в повестке. "Их множество - работа нашего Центрального офиса "Ай дат" показывает, что во многих странах различные деятели - как политические, так и общественные, считают важным реализацию основных прав народов. Они выражают свою готовность сотрудничать вокруг этого вопроса и сделать так, чтобы он был возвращен в международную повестку. А самое главное, чтобы вокруг него осуществлялись реальные действия ",  - поделился парламентарий.

В этом контексте, он также подчеркнул важность проведения вчера конференции, на которой присутствовало множество международных экспертов, подтвердивших неопровержимость права арцахцев на возвращение на международном уровне.

Напомним, что вчера, на площади свободы в Армении, состоялся большой митинг единения арцахцев по случаю дня независимости Нагорно-Карабахской Республики. В ходе митинга было снова озвучено право арцахцев на возвращение и обеспечение их основных прав.

Добавим, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер­министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку. 

