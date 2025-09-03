Среда, 3 Сентября 2025 16:45

АрмИнфо. Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно 2 сентября посетила ГНКО "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы". Ее сопровождали политические советники делегации ЕС в Армении Сильвия Зехе и Питер Сведберг.

Как сообщает пресс-служба ГНКО, в ходе встречи были представлены текущая проблема минной опасности в Армении, вызовы и работа, проделанная в области разминирования, проекты, реализуемые при поддержке ЕС, планы на будущее и потребности центра. В частности, необходимость приобретения транспортного средства, используемого для обнаружения и обследования мин в ходе операций по разминированию.

Магдалена Гроно выразила заинтересованность в работе, проводимой в области разминирования в Республике Армения, и выразила готовность к продолжению сотрудничества и поддержки в этой области.