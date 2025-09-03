Среда, 3 Сентября 2025 16:40

АрмИнфо. В Пекине, в Доме народных собраний, премьер- министр Республики Армения Никол Пашинян встретился с заместителем Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, Хань Чжэн приветствовал визит Премьер- министра Пашиняна в КНР и его участие в саммите ШОС и параде в Пекине. Он отметил, что результатом продуктивной встречи премьер-министра Республики Армения и председателя КНР Си Цзиньпина стало установление стратегического партнерства между Арменией и Китаем, что будет способствовать развитию и расширению сотрудничества во всех областях. Хань Чжэн в своем выступлении отметил, что Китай придает большое значение установлению стратегического партнерства с Арменией, и в этом плане визит премьер-министра имеет ключевое значение.

Премьер-министр Пашинян выразил благодарность за приглашение и теплый прием, подчеркнув, что рабочий визит в Китай имеет большое значение для Армении. Он отметил, что в результате визита отношения между Арменией и Китаем поднялись на уровень стратегического партнерства, что создает новые возможности для дальнейшего углубления и расширения связей.

Пашинян также отметил, что в последние годы развивается сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укрепляются связи между народами. По словам премьер-министра, народы двух стран испытывают друг к другу большую симпатию, что является прочной основой для продвижения всестороннего сотрудничества.

Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов международного значения и выразили уверенность, что в ближайшем будущем армяно-китайское сотрудничество будет развиваться как на двустороннем уровне, так и на многосторонних площадках.