АрмИнфо. Доцент кафедры международного права имени Эмилиано Буиса юридического факультета Университета Буэнос-Айреса, адвокат по правам человека из Аргентины Лучиана Минасян сообщает, что ливанский армянин Виген Эулджекчян объявил голодовку в бакинском плену.

Голодовка продолжается уже 20 дней, сообщила Лучиана, которая имеет связь с семьей пленного. "Семья Вигена Эулджекджяна глубоко опечалена. Вместо радостных новостей о его долгожданном освобождении, сегодня из Баку позвонили и сообщили, что он уже 20 дней голодает. То, что должно было стать моментом надежды, превратилось в невыносимую печаль и страх", - написала она.

Виген Эулджекчян из Ливана с двойным гражданством: армянским и ливанским был незаконно похищен из Нагорного Карабаха (Арцаха) азербайджанскими солдатами 10 ноября 2020 года, на следующий день после соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Виген был захвачен в плен в Шуши (Арцах/Нагорный Карабах) вместе с Марал Наджарян (которая позже была освобождена благода усилия спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко). Они оба были обвинены в "незаконном наемничестве". Эулджекчян был приговорен к 20 года лишения свободы марионеточным бакинским судом.