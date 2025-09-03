Среда, 3 Сентября 2025 15:34

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян на встрече с главой делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Дафне Маре обсудила вопросы прав пленных, пропавших без вести лиц и их семей.

Как сообщает пресс-служба защитника прав человека, в рамках встречи были также затронуты совместные программы в области международного гуманитарного права. Манасян высоко оценила сотрудничество, налаженное между МККК и Институтом защитника прав человека в Армении, подчеркнув важность работ, проводимых организацией, и их непрерывность.

В свою очередь Дафне Маре подтвердила приверженность МККК продолжению сотрудничества с армянской стороной.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Причем все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.