Среда, 3 Сентября 2025 15:01

АрмИнфо. Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма. Об этом в написал в своем Твиттер (Х) всемирно известный юрист и международный защитник прав человека Роберт Амстердам.

"Истеричное восклицание господина Пашиняна "правительство - это я" - все, что нужно знать об этой "демократии", так часто восхваляемой Западом", - отметил он.

Ранее армянский премьер заявил, что есть только его мнение в принятии решений и иного быть не может, и если кто-то не согласен с таким положением дел в его команде, то пусть пишет заявлением об уходе.