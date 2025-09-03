Среда, 3 Сентября 2025 14:57

АрмИнфо. Арцахский адвокат Рома Ерециян взялся за защиту интересов Геворга Мелконяна. Последний проходит по делу о действиях, совершенных в отношении российского трэш-блогера Юлии Финесс.

Адвокат напомнил, что дело Геворга Мелконяна получило широкий общественный резонанс в связи с рядом обстоятельств:

"Блогер, русская по национальности, временно проживающая в Армении, на протяжении месяцев совершала в Ереване многочисленные аморальные и антиобщественные деяния вместе со своим другом (подругой) - трансвеститом.

В частности: они портили личное имущество граждан, громя припаркованные на улицах автомобили; открыто справляли естественные нужды в общественных местах; издевались над пожилыми людьми и инвалидами; умышленно портили товары в магазинах; высказывали сексуальные оскорбления в адрес прохожих и демонстрировали агрессивное поведение; высказывали оскорбления в адрес различных российских должностных лиц",- напомнил Ерицян.

По его словам, несмотря на всё это, реакции правоохранительных органов не поступало в течение нескольких месяцев. "В сложившихся обстоятельствах, подав соответствующее заявление и видя бездействие, Геворг Мелконян был вынужден лично противостоять им, действуя в том же стиле, но в интересах общества. Однако после этих действий обвинение было предъявлено именно Геворгу, а дело направлено в суд. Первое судебное заседание назначено на 25 сентября в 14:00 в здании Кентрон Ереванского городского уголовного суда первой инстанции общей юрисдикции", - добавил Ерицян, опубликовав видеоролик с кадрами бесчинства Финесс с ее попутчиком.

Напомним, что в декабре 2023 года сообщалось о задержании двух лиц за хулиганство, в том числе и Финесс. Как сообщал тогда Следком Армении, они атаковали точку быстрого питания в Ереване, забросали работника фруктами, растоптали цветы в цветочной лавке, оскорбляя продавца.

"9 декабря 2023 года было инициировано уголовное дело по признакам статьи "Хулиганство, совершенное группой лиц"", - сообщалось тогда. Однако, так и не известно, чем закончилось следствие по этому делу.

Позже в сеть попало видео, на котором активисты в масках наказывают трэш-блогера за вышеуказанные действия. В частности, молодой парень в маске бреет волосы трэш- блогера, заливает ей голову гранатовым соком и заставляет извиняться перед армянами.

На днях стало известно, что блогерша уже покинула Армению, сейчас проживает в РФ, встала на путь исправления и устроилась на работу в один из пунктов выдач Wildberries.