АрмИнфо. Решение Стокгольмского арбитража по компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащий ранее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, в данный момент не выполняется правительством Армении, поскольку оно является промежуточным и его выполнение или невыполнение на данном этапе дело добровольное. При окончательном вердикте же существует конкретный механизм, предполагающий его принудительное исполнение. Об этом в беседе с журналистами 3 сентября, касаясь игнорирования властями Армении решения Арбитражного суда по ЗАО "Электрические сети Армении" заявила министр юстиции Србуи Галян.

Однако затем, противореча своим же словам, Галян отметила, что даже в этом случае, механизм принуждения должен осуществляться в рамках национального законодательства, поскольку ни один международный суд, по ее словам, не может заставить правительство выполнять какое-либо решение, особенно, "если они противоречит общественному порядку данной страны".

"Помимо этого, существует механизм, предполагающий неисполнение этого решения, в случае если суд решит, что оно нарушает общественный порядок. Все, что я говорю, не является оторванными от реальности мыслями, а регулированиями, которые можно найти в международных и во внутринациональных правовых актах ", - заверила глава Минюста.

Галян считает вероятным, что арбитраж может по итогу принять такое решение, которое не будет подлежать исполнению со стороны правительства Армении. Иначе, как отметила глава Минюста, зачем тогда созданы регулировки, на основе которых решение арбитража может быть не выполнено. " Армения действовала в рамках собственного законодательства, и, по сути, решением арбитража определяется, что мы не должны использовать наше внутреннее законодательство. Поэтому, мы в свою очередь, заявляем, что наше государство - правовое, и должно следовать правовым регулированиям, которые существуют, применяются и являются конституциональными. Решение арбитража противоречит именно этому ", - пояснила министр.

Касаясь заявления по этому поводу премьер-министра Никола Пашиняна о том, что "правительство - это он сам", и никто в исполнительном органе не может иметь позицию, противоречащую его, Галян задала встречный вопрос: "Я тоже - правительство, и что?". По ее словам, в этом есть некий метафоризм. " Я, как и другие министры, мы все являемся членами правительства, а значит, в коллективном плане мы все являемся своего рода правительством", - отметила министр.

Галян считает, что Пашинян своим заявлением вовсе не имел ввиду, что решения принимает исключительно он, как бы ей это не пытались доказать журналисты. "Я, член правительства, мы политическая сила, которая пришла к власти, наше слово и мысли, а также наши действия должны быть об одном - это то, что имел ввиду премьер-министр", - заверила Галян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян касаясь того, что Армения проиграла в Арбитражном суде по делу ЭСА бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил, что республика не проиграла, а выиграла и этот вопрос закрыт и не подлежит обсуждению. На замечание о том, что об этом свидетельствует и заявления офиса по международно-правовым вопросам, Пашинян сказал: "Никто не может иметь позицию, противоречащую моей. Вообще, если в правительстве есть люди, чья позиция отличается от моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут здание. Если нет - я сам их уволю".

Напомним, что глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Рассмотрение дела проходило в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) на основании Соглашения между Арменией и Кипром о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 января 1995 года. Суд постановил, что Армения обязана воздержаться от применения поправок, недавно принятых парламентом в законы "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на изъятие активов ЭСА.

Тем не менее, правительство Армении, заявило, что решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено. В заявлении армянского кабмина, в частности, подчеркивается: "Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, все должны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений".