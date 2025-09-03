Среда, 3 Сентября 2025 12:08

АрмИнфо. Министр внутренних дел (МВД) Армении Арпине Саркисян на встрече с послом США Кристиной Квин обсудила новые направления сотрудничества в правоохранительной сфере между странами и совместные программы.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, в частности, стороны коснулись сотрудничества в сфере патрульной службы, уголовной полиции, и организации мероприятий, направленных на развитие полицейской охраны и образовательного комплекса Министерства.

Посол отметила, что США высоко ценят стратегические отношения, сформировавшиеся между Арменией и Соединенными Штатами, и коснулась эффективного сотрудничества между МВД и американским посольством. Стороны также подчеркнули важность вашингтонских встреч 8 августа, отметив их значимость с точки зрения новых направлений стратегического сотрудничества между странами.

В свою очередь глава МВД поблагодарила Соединенные Штаты за постоянную поддержку реформ полиции, заметив, что благодаря этому сотрудничеству были достигнуты видимые результаты. В ходе встречи посол и министр также коснулись шагов, необходимых для создания киберлаборатории, переподготовки сотрудников полицейской охраны, и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.