Среда, 3 Сентября 2025 10:49

АрмИнфо. Азербайджан официально заявил, что уже завершил регистрацию более 100 000 так называемых "западных азербайджанцев" для переселения в Армению, и эта регистрация продолжается. Об этом сообщает экс- омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян.

"Иными словами, правительство Азербайджана продолжает продвигать программу "Западный Азербайджан" в том же ключе, под которой подразумевается вся территория Республики Армения. Конечная цель этой программы - резкое изменение демографической картины в Армении и полная оккупация Армении.

Более того, по официальным данным, в офис организации "Западный Азербайджан" ежедневно обращаются 250-300 человек и выражают желание добровольно зарегистрироваться", - отмечает правозащитник.

По его словам, самое опасное заключается в том, что регистрируют не только тех, кто покинул Армению в 1988-1991 годах, но и потомков тех, кто был "перемещен" до этого.

"Это ещё одно доказательство того, что правительство Азербайджана не намерено прекращать политику оккупации Армении, и она будет продолжаться до тех пор, пока в Республике Армения существует правительство, которое ставит сохранение политической власти выше государственных интересов, пока в Армении будут установлены самоуправление и партийное правление.

Напомню, что правительство Азербайджана продолжает выдавать удостоверения личности (будущие паспорта), в которых указывается место рождения (происхождение) человека - "Западный Азербайджан" и один из населённых пунктов Республики Армения", - написал Татоян, опубликовав фото одного из таких удостоверений.