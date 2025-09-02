Вторник, 2 Сентября 2025 22:39

АрмИнфо. Людей, которые готовы бороться, мало, но, тем не менее, армянский народ считает Арцах армянской землей, не согласен с имеющейся реальностью и считает, что Арцах должен быть возвращен. Об этом журналистам на полях большого митинга единения в честь Дня независимости Арцаха сказал депутат от фракции <Армения> Гарник Даниелян.

<Наша задача - обеспечить более активное вовлечение общественности в эти процессы. Никол Пашинян спокойно не оставит власть, он узурпировал все. Это не тот руководитель, который готов идти на свободные, справедливые выборы. Он организовал кампанию против Церкви, Электрические сети Армении превратил в штаб Гражданского договора, а не несогласных заключает под стражу>, - отметил Даниелян, добавив, что Армения стала страной, в которой человек с оппозиционными взглядами становится преследуемым.

Парламентарий подчеркнул также, что власти Армении продолжают выполнять требования турецко-азербайджанского тандема и идти на уступки, которым нет конца. Если ранее оппозиция называла трехстороннее заявление от 9 ноября 2020г. - капитуляцией, то в сегодняшних реалиях, этот документ, по словам Даниеляна, видится уже угодным, предпочтительным. Он не исключил, что через некоторое время и вашингтонские соглашения покажутся желаемыми. По мнению депутата, тот нарратив, что исходит от <Гражданского договора> (правящая партия

- Ред.), свидетельствует лишь о том, что они намеренно пошли на войну, на проигрыш, чтобы реализовать ранее согласованные уступки.

В беседе с журналистами руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян заметил, что в текущих реалиях возвращение арцахцев домой невозможно, но это не означает, что данный вопрос не должен быть в повестке внешней политики Армении.

Роспуск Минской группы ОБСЕ он назвал очередным выполнением требований азербайджанской стороны. В этой связи Мамиджанян обратил внимания, что премьер-министр Армении выполнил его, когда стороны лишь парафировали мирное соглашение, а не подписали его, хотя обещал он обратное. Депутат назвал оппозицией Пашиняна в первую очередь армянский народ. <Мы обязаны всеми законными способами бороться, не надеясь на выборы, организованные одним человеком, который фальсифицирует число жертв войны, ее ход. Как можно в таком случае надеяться, что он организует нормальные выборы?>, - вопросил глава фракции <Честь имею>.

По словам Мамиджаняна, Никол Пашинян говорит о том, что люди могут проводить митинги, если не согласны с его выбранным курсом, в том случае, когда заключают под стражу несогласных, применяют в отношении митингующих свето-шумовые гранты, грубое насилие.

Отметим, что митинг на площади Свободы начался с гимна Республики Армения и Республики Арцах. Затем собравшиеся почтили, минутой молчания память павших героев и прочли всеобщую молитву.