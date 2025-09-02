Вторник, 2 Сентября 2025 19:39

АрмИнфо.Роспуск Минской группы ОБСЕ является необратимым процессом, поскольку Армения и Азербайджан не только упразднили эту структуру, но и сделали невозможным наложение вето на это решение другими странами. Об этом на проходящей в Ереване международной конференции "Арцах: неурегулированный конфликт, право на возвращение", организованной Верховным органом АРФ "Дашнакцутюн", заявил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

При этом правозащитник сообщил, что по имеющейся у него информации, были страны, которые пытались воспрепятствовать этому процессу. "Да, конечно мы уже тогда понимали, что де-факто МГ ОБСЕ уже не работала, но де-юре она продолжала все равно существовать, и важно было это сохранить ", - подчеркнул Степанян.

Между тем, он напомнил, что сегодня есть еще одна возможность поднять вопрос возвращения населения НКР, а именно, Швейцарская мирная инициатива во имя Арцаха, которая включает в себя 19 швейцарских депутатов и ряд политических и общественных деятелей. Он напомнил, что эта инициатива предполагает создание площадки, на которой будут обсуждаться права народа Арцаха, в том числе их право на возвращение. "На данный момент это большое приобретение, которое нужно по возможности продвигать вперед. Мы должны перейти к тому, чтобы различные государства выступили в поддержку этой инициативы. Это важно, поскольку этот процесс инициирован третьей стороной, и в основе лежит не заинтересованность в поддержке какой- либо страны, а создания площадки для обсуждения этих вопросов", - заметил правозащитник.

Степанян при этом обратил внимание, что говоря о праве на возвращение, нельзя забывать, что оно исходит от права на самоопределение. "Арцахский конфликт - .это конфликт за самоопределение, поэтому полное урегулирование