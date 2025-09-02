|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) и Министерство культуры и туризма Китая подписали Программу культурного сотрудничества на 2026-2029гг. Об этом сообщает пресс-служба госведомства, ссылаясь на итоги встречи главы МОНКС Жанны Андреасян и министра культуры и туризма Китая Суня Ели.
Стороны обсудили возможности организации совместных дней культуры, реализации совместных программ в рамках международных организаций и инициатив, обмена специалистами, а также опыта и знаниями в области сохранения и реставрации культурных ценностей. Они также придали важность расширению и углублению двусторонних культурных связей как важного фактора укрепления дружбы между народами с тысячелетней историей и богатой культурой.
Министр Жанна Андреасян с удовлетворением отметила активизацию сотрудничества ведущих музеев Армении и Китая в последнее время и организацию совместных выставок. В свою очередь министр Сунь Ели отметил, что наличие прямого авиасообщения между двумя странами создало новые возможности для армянских и китайских туристов, сделав культурный туризм более динамичным и доступным.
Отметим, что в январе-июне 2025г. Армению посетило 15 582 туриста из Китая, что превышает показатель годовой давности на 35,8%.
