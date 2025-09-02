Вторник, 2 Сентября 2025 19:23

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) и Министерство культуры и туризма Китая подписали Программу культурного сотрудничества на 2026-2029гг. Об этом сообщает пресс-служба госведомства, ссылаясь на итоги встречи главы МОНКС Жанны Андреасян и министра культуры и туризма Китая Суня Ели.

Стороны обсудили возможности организации совместных дней культуры, реализации совместных программ в рамках международных организаций и инициатив, обмена специалистами, а также опыта и знаниями в области сохранения и реставрации культурных ценностей. Они также придали важность расширению и углублению двусторонних культурных связей как важного фактора укрепления дружбы между народами с тысячелетней историей и богатой культурой.

Министр Жанна Андреасян с удовлетворением отметила активизацию сотрудничества ведущих музеев Армении и Китая в последнее время и организацию совместных выставок. В свою очередь министр Сунь Ели отметил, что наличие прямого авиасообщения между двумя странами создало новые возможности для армянских и китайских туристов, сделав культурный туризм более динамичным и доступным.

Отметим, что в январе-июне 2025г. Армению посетило 15 582 туриста из Китая, что превышает показатель годовой давности на 35,8%.