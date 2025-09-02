Вторник, 2 Сентября 2025 19:23

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян встретился со своим украинским коллегой Александром Мищенко.

Как сообщает пресс-служба МИД, встреча состоялась на полях участия в Стратегическом форуме в городе Блед (Словения).

Согласно источнику, стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонним и многосторонним сотрудничеством.