Вторник, 2 Сентября 2025 17:28

АрмИнфо. Арцах можно сдать на карте, но нельзя вырвать из сердца армянина. И если армянин не сдался, то победа - вопрос времени. Об этом, по случаю 34-ой годовщины независимости Арцаха, заявил депутат Национального собрания НКР, арестованный "в рамках уголовного дела о попытке захвата власти" в Армении Давид Галстян.

В своем послании он напомнил, что на протяжении трех десятилетий 2 сентября было днем гордости армянского народа, поскольку именно в этот день в 1991 году Нагорно- Карабахская Республика провозгласила свою свободу, а ее народ верил, что больше никогда не встанет на колени перед врагом. "Но сегодня к этой гордости примешалась боль. Воспоминание душит горло. Боль острая, потому что мы не проиграли битву, а сдались. Да, Арцах сдан. Сдались не из-за неспособности противостоять, а из-за сознательного выбора, проигрышной политики, шагов против воли народа. Сдала группа людей, говорящая от имени народа, которая забыла, чьей кровью очерчена граница этой земли", - подчеркнул Галстян.

Депутат считает, что власти Армении никогда не воспринимали Арцах как Родину, а видели в нем обстоятельство, мешающее достижению ими поставленных целей на своем политическом пути. "Арцах ими воспринимался как обуза, а не как дитё. Но одной вещи они так и не поняли - Арцах можно сдать на карте, но нельзя вырвать из сердца армянина и наша победа лишь вопрос времени. Я пишу вам сегодня из застенок тюрьмы. Отсюда не видно ни гор, ни горизонта. Но поверьте, отсюда еще острее ощущается ценность Родины. Каждое мгновение свободы здесь взвешено в святости Родины. И если меня посадили в тюрьму, потому что я люблю Арцах, то пусть этот почетный крест останется со мной до конца", - заявил депутат НКР.

При этом Галстян уверен, что пока армянский народ сохраняет свою стойкость, вопрос Арцаха не будет закрыт и, в конце концов, он будет возвращен. "Арцах будет возвращен не как несбыточная мечта, а как государственная, достойная, живая Родина. Как лучезарная улыбка в глазах нашей смиренной матери. Как оставленное наполовину обещание нашего павшего солдата. Как будущий дом для нашего ребенка. 2 сентября больше не отмечается роскошными мероприятиями, оно отмечается с болью, тишиной, но с надеждами, закаленными испытаниями. С этого дня начинается отсчет времени. На пути к ответственности, к новой вере, к новому Арцаху. И когда наступит тот день, помните: мы стояли здесь сердцем, а не властью. По духу, а не по должности. Правдой, а не молчанием. Как не сдавшиеся армяне", - резюмировал депутат.

Напомним, что сегодня 34-ая годовщина независимости Республики Арцах. 2 сентября 1991 года состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского райсоветов народных депутатов, на которой была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР).

Добавим, что Галстян был арестован 26 июня, в рамках уголовного дела о якобы подготовке к захвату власти в Армении. Среди арестованных 16 человек, в том числе и лидер "Священной борьбы" архиепископ Баграт Галстанян. Эксперты называют данное дело политическим мотивированным и не имеющим под собой реальных оснований.