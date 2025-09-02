Вторник, 2 Сентября 2025 17:02

АрмИнфо. Раньше Республика Армения действовала ради интересов других стран. Сегодняшняя Армения исходит исключительно из собственных подтребностей. С таким заявлением выступил премьер Никол Пашинян.

<В чём разница между нынешней и бывшей Республикой Армения?

Раньше Республика Армения существовала благодаря другим странам, для других стран.

Сегодня Республика Армения существует благодаря себе самой, благодаря своим гражданам, для своих граждан.

Слава павшим и да здравствует Республика Армения!>, - написал Пашинян в соцсети.

Напомним, что сегодня, 2 сентября, является годовщиной провозглашения Нагорно- Карабахской Республики (позже известной как Республика Арцах), которая состоялась в 1991 году.