АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Азербайджан и Армения "дошли до конечной точки" в мирном процессе - по его словам, нормализация отношений Баку и Еревана "положительно скажется" на регионе.

"Я верю, что Южный Кавказ, дай Бог, обретет долгожданный мир. Во время моей встречи с господином Ильхамом Алиевым я увидел эту надежду в его глазах. Подписание соглашения в Белом доме, безусловно, ускорило процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до конечной точки", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

По его словам, у него "на полях" саммита в Китае состоялись "подробные переговоры" с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.