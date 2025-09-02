Вторник, 2 Сентября 2025 16:59

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял посла Ирана в Армении Мехди Собхани в связи с завершением его дипломатической миссии в Республике.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, Папикян высоко оценил вклад посла в укрепление отношений РА-ИРИ и выразил благодарность за совместную плодотворную работу, достигнутые в ее результате значительные достижения.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонней повестки, а также последних развитий в области региональной и международной безопасности.

В конце встречи Папикян наградил посла ведомственной медалью за эффективное сотрудничество.