Вторник, 2 Сентября 2025 16:58

АрмИнфо. В результате взрыва машины на улице Амиряна 3 человека госпитализировано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое - он находится в реанимационном отделении, второго - средней тяжести, а третий гражданин проходит соответствующее обследование - его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что сегодня в 14:43 в Полицию поступил сигнал о взрыве автомобиля марки Toyota на улице Амиряна. Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали и пассажиры автобуса №58. Как пояснил после пресс-секретарь ЗАО <Автобусы Еревана> Гегам Асатрян, данный автобус находился на остановке общественного транспорта, когда в автомобиле, проезжающем по встречной полосе, произошел взрыв.