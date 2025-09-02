Вторник, 2 Сентября 2025 15:34

АрмИнфо. Поднятие вопроса на международных площадках является не только доказательством продолжающейся борьбы, но и свидетельством того, что Арцах продолжает существовать как идея, как право, и в лице его жителей. Об этом на проходящей в Ереване международной конференции "Арцах: неурегулированный конфликт, право на возвращение", организованной Верховным органом АРФ "Дашнакцутюн", заявил председатель парламента Арцаха Ашот Даниелян.

Он отметил, что 2 сентября - день независимости НКР, это не просто дата, а символ стремления армянского народа к свободе, к сохранению независимости и созданию государственности. "Второй год подряд мы отмечаем этот день вдали от Родины. Но, не смотря на это, вопрос Арцаха не исчез, как бы это не стремились доказать руководители диктаторских соседних государств. Ведь становление Республики Арцах как государства было результатом усилий всего армянства - кровью, каждодневной работой. Арцах живет, Арцах должен жить, потому что Арцах будет возвращен", - заявил Даниелян.

Спикер парламента обратил внимание, что право арцахцев на самоопределение остается нерушимой ценностью с точки зрения международного публичного права. В этом ключе он напомнил, что на многих международных конференциях и в академических кругах вопрос продолжает подниматься с точки зрения защиты прав человека и основы обеспечения мира в регионе. "И на этих площадках наш голос должен быть четким, а наши действия должны быть аргументированными и последовательными. Мы должны заявить не только о своей боли, но и суметь представить наши права ", - подчеркнул Даниелян.

В связи с этим политик отметил, что они продолжат свое сотрудничество с международными правовыми организациями, политическими силами и экспертами, поднимающими вопрос Арцаха, чтобы сформировать общественное мнение и площадку для восстановления справедливых прав арцахцев. "Наша представленность на международных площадках является не только доказательством нашей борьбы, но и доказательством, что Арцах существует как идея, как право, и в лице его жителей. В этом контексте особенно важна та работа, которую осуществляет Центральный офис "Ай Дата" АРФД, другие диаспоральные организации, и отдельные личности и деятели. Они на протяжении многих лет являлись нашим голосом в международных судах, на информационных площадках, и в общественных и политических кругах. Благодаря их усилиям вопрос Арцаха не исчез, а продолжает звучать как требование к справедливости", - заметил председатель парламента Арцаха.

Он также напомнил, что еще одним важным требованием, которое должно быть озвучено на этих площадках, является возвращение из азербайджанских тюрем всех армянских военнопленных и гражданских лиц. В завершении своего выступления Даниелян поблагодарил также представителей из-за рубежа, присутствующих на конференции, отметив, что их участие является доказательством того, что это не только борьба армянского народа, но и всего человечества.

"Надеюсь, что за озвученными сегодня предложениями по вопросу обеспечения возвращения арцахцев последуют конкретные действия", - резюмировал Даниелян.

Напомним, что сегодня 34-ая годовщина независимости Республики Арцах. 2 сентября 1991 года состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского райсоветов народных депутатов, на которой была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР).