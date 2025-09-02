Вторник, 2 Сентября 2025 14:17

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал Арцах, признал его в составе Азербайджана и распустил Минскую группу ОБСЕ, и все это произошло в рамках мандата, данного им гражданами Армении. Об этом сказал журналистам 5-ый президент Арцаха Самвел Шахраманян, после церемонии открытия в военном пантеоне "Ераблур" мемориала "Зов Арцаха".

Шахраманян напомнил, что премьер Армении не раз заявлял, что покинет свое кресло, если армянский народ выступит с таким требованием. "В этой ситуации, как мне кажется, любой гражданин Армении, независимо от того, участвовал он в выборах или нет, выбирал Пашиняна и его политическую силу или нет, несет определенную ответственность за происходящее. И я считаю, что при возможности, а именно в ходе предстоящих выборов, он скажет свое слово", - подчеркнул политик.

Касаясь упразднения Минской группы ОБСЕ - единственной структуры наделенной мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Шахраманян подчеркнул, что право на возвращение - это право, которое гарантируется международным правом, и заверил, что арцахский народ не собирается от него отказываться. Он выразил уверенность, что вопрос пока что не закрыт, хоть МГ ОБСЕ уже распущена. В этом ключе он напомнил о Швейцарской мирной инициативе, направленной на создание площадки для диалога по вопросу возвращения арцахского населения на свою Родину. "Даже во время существования Минского механизма, удалось осуществить насильственное перемещение арцахского населения. Именно поэтому надеюсь, что будет создан другой механизм, который позволит вновь поднять этот вопрос ", - отметил 5-ый президент НКР.

Политик также коснулся указа о роспуске Нагорно-Карабахской Республики, вновь подтвердив, что этот документ не имеет никакой юридической силы, и был подписан исключительно для спасения арцахского населения. "Однако по прибытии в Армению мы выступили с заявлением касательно этого указа и отменили его. И если есть люди, которые считают, что такой указ существует, то они должны также помнить, что есть документ, который признает его недействительным", - резюмировал Шахраманян.

Напомним, что сегодня 34-ая годовщина независимости Республики Арцах. 2 сентября 1991 года состоялась совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского райсоветов народных депутатов, на которой была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР).