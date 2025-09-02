Вторник, 2 Сентября 2025 13:13

АрмИнфо. Национальный контактный пункт (NCP) Великобритании - крупное агентство корпоративной социальной ответственности и наблюдательный орган, объявил о начале официальной проверки британской архитектурной фирмы Chapman Taylor на предмет нарушений прав человека, связанных с реконструкцией, осуществляемой в оккупированном Азербайджаном арцахском Шуши. Об этом говорится в сообщении, поступившем в АрмИнфо jn Kerkonian Dajani LLP.

"Национальный контактный пункт Великобритании считает, что отчёты, предоставленные заявителем, подчёркивают серьёзность ситуации с правами человека на территориях, где Chapman Taylor проводила реконструкцию", - заявил Национальный контактный пункт Великобритании в своём отчёте о предварительной оценке.

Национальный контактный пункт Великобритании по вопросам ответственного ведения бизнеса принял жалобу, поданную компанией Kerkonian Dajani LLP от имени "Партнёрство Аван Шуши" (Avan Shushi Partnership), на реконструкцию исторического города Шуши в Нагорном Карабахе компанией Chapman Taylor.

В жалобе утверждается, что действия Chapman Taylor при реконструкции Шуши нарушили самые уважаемые мировые стандарты корпоративной ответственности, не смягчив, а, напротив, усугубив негативное воздействие на права человека коренных армян Арцаха. Национальный контактный пункт Великобритании пришёл к выводу, что все упомянутые заявителями положения Руководящих принципов ОЭСР заслуживают дальнейшего изучения, и пошёл дальше, добавив к рассмотрению два дополнительных положения - Главу II, пункты 2 и 15.

"Корпоративные интересы играют основополагающую роль в поддержке репрессивных режимов, нарушающих права человека. Процесс ОЭСР имеет решающее значение для напоминания многонациональным субъектам о том, что их ответственность за соблюдение международных прав человека выходит далеко за рамки балансов и корпоративных пожертвований", - заявил международный юрист и соучредитель Kerkonian Dajani LLP Карниг Керконян.

Приняв жалобу, Национальный контактный пункт Великобритании согласился предоставить свои услуги посредничества. Если стороны не смогут достичь соглашения посредством посредничества, Национальный контактный пункт продолжит расследование и вынесет окончательное решение о том, действовала ли компания Chapman Taylor в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

"Крайне важно, чтобы компании воздерживались от поддержки проектов, способствующих нарушениям прав человека. Военный захват Шуши Азербайджаном и его влияние на перемещенных армян, проживающих в Шуши, вызывают глубокую тревогу", - заявил ведущий партнер компании "Аван Шуши" Алек Багдасарян.

Как утверждается в жалобе, компания Chapman Taylor продолжала свою работу в Шуши, несмотря на продолжающиеся нарушения прав человека. Компания "Аван Шуши", которой принадлежит гостиница и туристический центр "Аван Шуши" в Шуши, утверждает, что компания Chapman Taylor была привлечена к реконструкции Шуши вскоре после того, как азербайджанские военные взяли под контроль этот исторически армянский город в ноябре 2020 года, и что в ходе своей работы Chapman Taylor активно определяла судьбу строений в Шуши, даже отмечая здания и дома под снос.

Жалобу подали соучредители международной юридической фирмы Kerkonian Dajani LLP Карниг Керконян и Элизабет Аль-Даджани, а также бывший ассоциированный адвокат Ани Назарян.