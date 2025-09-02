Вторник, 2 Сентября 2025 12:15

АрмИнфо. Следственный комитет Армении рассмотрел 1482 уголовных дела по фактам домашнего насилия (в 2024 году - 1404), из которых 648 были переданы с 2024 года.

В частности, 157 уголовных производств с обвинительным заключением в отношении 159 лиц направлены в суд (в 2024 году - 197 производств в отношении 195 лиц), еще 5 производств о применении принудительных мер медицинского характера направлены в суд с окончательным актом (в 2024 году - 4), 390 были прекращены (в 2024 году - 345), из которых 361 - в реабилитационном порядке (в 2024 году - 307), а 29 - в нереабилитационном порядке (в 2024 году - 38), 30 были объединены (в 2024 году - 116), 134 были направлены в другой орган (в 2024 году - 17).

По 38 делам были проведены процессуальные и доказательственные действия (в 2024 году - 197), 728 дел переданы на второе полугодие 2025 года (в 2024 году - 528). Из 154 дел, направленных в суд, 4 были рассмотрены по факту причинения тяжкого вреда здоровью, 4 - по факту причинения средней тяжести вреда здоровью, 16 - по факту причинения лёгкого вреда здоровью, 79 - по факту физического насилия, 8 - по факту сексуального насилия, 1 - по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и 42 - по факту иных преступлений.

Из 165 потерпевших, дела которых направлены в суд, 8 были несовершеннолетними в возрасте до 12 лет, 1 - в возрасте от 12 до 14 лет, 4 - в возрасте от 14 до 18 лет и 152 - старше 18 лет.