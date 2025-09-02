Вторник, 2 Сентября 2025 12:02

АрмИнфо. Общественной организации <Кантата> при поддержке мэрии Еревана запускает серию концертов классической музыки <Ереванские ночи>, которые пройдут в трех парках столицы.

В программе произведения великих армянских, российских и европейских композиторов. В концертах примет участие ансамбль <Кантата>: меццо-сопрано, солистка Национального академического театра оперы и балета Республики Армения Варсеник Аванян, пианистка, лауреат международных конкурсов Елена Вардазарян, скрипачка, заслуженная артистка Республики Армения Гаяне Абрамян и виолончелист, лауреат международных конкурсов Гарник Енгибарян. Как сообщает пресс-служба организаторов инициативы, концерты пройдут 12 сентября, в 19:00 - в Парке влюблённых, 14 сентября, в 19:00 - в Парке Мергеляна, 15 сентября, в 19:00 - в Парке Seasons. Вход свободный.