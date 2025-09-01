Понедельник, 1 Сентября 2025 18:13

АрмИнфо.Согласие Армении на "совместное заявление" о роспуске Минской группы ОБСЕ в условиях силы и угрозы ее применения согласно международному праву считается недействительным. Так отреагировали в Центральном офисе "Ай Дата" Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) на официальное заявление ОБСЕ об упразднении Минской группы - единственной международной структуры, наделенной мандатом урегулирования нагорно­карабахского конфликта.

Как заметили в АРФД, это решение последовало за совместным заявлением министров иностранных дел Армении и Азербайджана от 8 августа 2025 года, которое было обнародовано 11 августа. "Это "совместное заявление" не было выражением свободной воли. Оно было одним из предварительных условий, выдвинутых Азербайджаном для подписания так называемого "мирного договора", проект которого был доработан после марта 2025 года и опубликован 11 августа, но до сих пор не подписан из-за постоянно растущих требований Азербайджана, включая принуждение Армении к изменению Конституции", - пояснили в политической силе.

В политической силе подчеркнули, что политика уступок правительства Армении Азербайджану, обусловлена желанием сохранить власть, и никак не служит армянскому государству и национальным интересам и наносят серьезный удар по праву народа Арцаха на самоопределение. "Придя к власти в 2021 году, это правительство представляя в парламенте программу действий, пообещало другой путь, который идет в разрез с тем, что сегодня реализуется. Принимая "совместное заявление" Азербайджана и Армении, ОБСЕ легитимизирует применение силы в качестве средства урегулирования споров. Это происходит после того, как Азербайджан провел этническую чистку в Арцахе в сентябре- октябре 2023 года, изгнав 120 000 армян со своих родных земель путем блокады, осады и вооруженного нападения на мирное население. Эти действия, которые широко задокументированы и подтверждены в соответствии с международным правом, считаются преступлениями", - напомнили в АРФ "Дашнакцутюн".

В этом ключе в заявлении обращается внимание, что по сути проблема, ставшая основой для создания в 1992 году Минской группы ОБСЕ , а именно обеспечение прав и безопасности армян Арцаха, - до сих пор остается нерешенной. "Военные действия и продолжающиеся геноцидальные действия Азербайджана в 2020 и 2023 годах вынудили более 150 000 армян покинуть свои дома, но не устранили проблему. Напротив, народ Арцаха по-прежнему лишен своих самых элементарных прав. Решение не заниматься этими вопросами будут серьезной ошибкой ОБСЕ и международного сообщества. Прочный мир требует принципов международного права, справедливости и дипломатии, а не принуждения", - заявили в партии.

Ключевым компонентом решения проблемы, как подчеркнули в АРФД, является осуществление права на безопасное и достойное возвращение армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, которое было подтверждено решением Международного суда от 17 ноября 2023 года. Помимо этого, как отмечается в заявлении, не менее актуально немедленное освобождение всех армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, и защита культурного наследия.

"Хотя Минская группа ОБСЕ больше не действует, воплощенный в ней принцип - подлинная многосторонность и международное посредничество - остается незаменимым. Отказ же от него - опасное послание о том, что споры решает сила, а не закон. Такой прецедент только спровоцирует новые всплески насилия и подорвет основы мира и безопасности", - уверены в политической силе.

В связи с вышесказанным в заявлении подчеркивается, что "закрытие страницы вражды", как было объявлено в вашингтонской декларации от 8 августа, не может быть осуществлено в условиях вынужденного молчания. "Это требует правды, справедливости и примирения. Жертвы должны быть услышаны, страдания должны быть признаны и справедливость должна быть обеспечена. Поэтому мы призываем ОБСЕ и широкую международную общественность продолжать участвовать, оставаться верными правам человека и своим гуманитарным миссиям, а также предпринять действенные шаги для защиты прав насильственно перемещенных армян, освобождения военнопленных и сохранения культурного наследия. Только последовательное, беспристрастное и принципиальное участие может обеспечить права и достоинство народа Арцаха и сделать возможным реальный и стабильный мир на Южном Кавказе",- резюмировали в АРФД. Отметим, что ранее в ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Структура будет полностью упразднена к 1 декабря 2025 года.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ, созданная в далеком 1992 году, возглавляла трудный процесс поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция