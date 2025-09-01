Arminfo.info


 Понедельник, 1 Сентября 2025 18:13
Марианна Мкртчян

АРФД: Согласие Армении на роспуск МГ ОБСЕ в условиях силовой угрозы в рамках международного права считается недействительным

АРФД: Согласие Армении на роспуск МГ ОБСЕ в условиях силовой угрозы в рамках международного права считается недействительным

АрмИнфо.Согласие Армении на "совместное заявление" о роспуске Минской группы ОБСЕ в условиях силы и угрозы ее применения согласно международному праву считается недействительным.  Так отреагировали в Центральном офисе "Ай Дата" Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) на официальное заявление ОБСЕ об упразднении Минской группы - единственной международной структуры, наделенной мандатом урегулирования нагорно­карабахского конфликта.

Как заметили в АРФД, это решение последовало за совместным заявлением министров иностранных дел Армении и Азербайджана от 8 августа 2025 года, которое было обнародовано 11 августа. "Это "совместное заявление" не было выражением свободной воли. Оно было одним из предварительных условий, выдвинутых Азербайджаном для подписания так называемого "мирного договора", проект которого был доработан после марта 2025 года и опубликован 11 августа, но до сих пор не подписан из-за постоянно растущих требований Азербайджана, включая принуждение Армении к изменению Конституции", - пояснили в политической силе.

В политической силе подчеркнули, что политика уступок правительства Армении Азербайджану, обусловлена желанием сохранить власть, и никак не служит армянскому государству и национальным интересам и наносят серьезный удар по праву народа Арцаха на самоопределение. "Придя к власти в 2021 году, это правительство представляя в парламенте программу действий, пообещало другой путь, который идет в разрез с тем, что сегодня реализуется. Принимая "совместное заявление" Азербайджана и Армении, ОБСЕ легитимизирует применение силы в качестве средства урегулирования споров. Это происходит после того, как Азербайджан провел этническую чистку в Арцахе в сентябре- октябре 2023 года, изгнав 120 000 армян со своих родных земель путем блокады, осады и вооруженного нападения на мирное население. Эти действия, которые широко задокументированы и подтверждены в соответствии с международным правом, считаются преступлениями", - напомнили в АРФ "Дашнакцутюн".

В этом ключе в заявлении обращается внимание, что по сути проблема, ставшая основой для создания в 1992 году Минской группы ОБСЕ , а именно обеспечение прав и безопасности армян Арцаха, - до сих пор остается нерешенной. "Военные действия и продолжающиеся геноцидальные действия Азербайджана в 2020 и 2023 годах вынудили более 150 000 армян покинуть свои дома, но не устранили проблему. Напротив, народ Арцаха по-прежнему лишен своих самых элементарных прав. Решение не заниматься этими вопросами будут серьезной ошибкой ОБСЕ и международного сообщества.  Прочный мир требует принципов международного права, справедливости и дипломатии, а не принуждения", - заявили в партии.

Ключевым компонентом решения проблемы, как подчеркнули в АРФД, является осуществление права на безопасное и достойное возвращение армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, которое было подтверждено решением Международного суда от 17 ноября 2023 года. Помимо этого, как отмечается в заявлении, не менее актуально немедленное освобождение всех армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном, и защита культурного наследия.

"Хотя Минская группа ОБСЕ больше не действует, воплощенный в ней принцип - подлинная многосторонность и международное посредничество - остается незаменимым.  Отказ же от него - опасное послание о том, что споры решает сила, а не закон. Такой прецедент только спровоцирует новые всплески насилия и подорвет основы мира и безопасности", - уверены в политической силе.

В связи с вышесказанным в заявлении подчеркивается, что "закрытие страницы вражды", как было объявлено в вашингтонской декларации от 8 августа, не может быть осуществлено в условиях вынужденного молчания. "Это требует правды, справедливости и примирения. Жертвы должны быть услышаны, страдания должны быть признаны и справедливость должна быть обеспечена. Поэтому мы призываем ОБСЕ и широкую международную общественность продолжать участвовать, оставаться верными правам человека и своим гуманитарным миссиям, а также предпринять действенные шаги для защиты прав насильственно перемещенных армян, освобождения военнопленных и сохранения культурного наследия. Только последовательное, беспристрастное и принципиальное участие может обеспечить права и достоинство народа Арцаха и сделать возможным реальный и стабильный мир на Южном Кавказе",- резюмировали в АРФД. Отметим, что ранее в ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Структура будет полностью упразднена к 1 декабря 2025 года.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ, созданная в далеком 1992 году, возглавляла трудный процесс поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ANCA осудил роспуск Минской группы ОБСЕANCA осудил роспуск Минской группы ОБСЕ
Осканян: Тысячи жизней армян, потеря Нагорного Карабаха и изгнание 150 000 человек с родины - реальная цена установления дипотношений между Ереваном и ИсламабадомОсканян: Тысячи жизней армян, потеря Нагорного Карабаха и изгнание 150 000 человек с родины - реальная цена установления дипотношений между Ереваном и Исламабадом
Пашинян отреагировал на слова президента Азербайджана о коридоре через СюникПашинян отреагировал на слова президента Азербайджана о коридоре через Сюник
Блокировал или не блокировал Пакистан заявку Армении на вступление в ШОС - в МИД Армении не дали четкого ответаБлокировал или не блокировал Пакистан заявку Армении на вступление в ШОС - в МИД Армении не дали четкого ответа
АРФД: Согласие Армении на роспуск МГ ОБСЕ в условиях силовой угрозы в рамках международного права считается недействительнымАРФД: Согласие Армении на роспуск МГ ОБСЕ в условиях силовой угрозы в рамках международного права считается недействительным
Плановые отключения электроэнергии 2 сентября Плановые отключения электроэнергии 2 сентября
Бывший столичный градоначальник, экс-глава Департамента по управлению госимуществом и чиновники ереванской мэрии присвоили земли образовательных учрежденийБывший столичный градоначальник, экс-глава Департамента по управлению госимуществом и чиновники ереванской мэрии присвоили земли образовательных учреждений
Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
В отношении экс-главы Общественного радио Армении возбуждено уголовное делоВ отношении экс-главы Общественного радио Армении возбуждено уголовное дело
Итальянская школа Apicius внесет международные стандарты гостеприимства в Армении - в Дилижане открылось представительство Apicius ArmeniaИтальянская школа Apicius внесет международные стандарты гостеприимства в Армении - в Дилижане открылось представительство Apicius Armenia
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Шармазанов: Установление дипотношений с Пакистаном - проявление антигосударственной позиции  властей АрменииШармазанов: Установление дипотношений с Пакистаном - проявление антигосударственной позиции  властей Армении
Армения и Азербайджан продолжат сотрудничество со странами ШОС в качестве партнеровАрмения и Азербайджан продолжат сотрудничество со странами ШОС в качестве партнеров
USCIRF рекомендовал Госдепу США оставить Азербайджан в особом списке наблюдения за грубыми нарушениями свободы вероисповеданияUSCIRF рекомендовал Госдепу США оставить Азербайджан в особом списке наблюдения за грубыми нарушениями свободы вероисповедания
Глава делегации ЕС: Пока нет необходимости в изменении мандата гражданской миссии Евросоюза в АрменииГлава делегации ЕС: Пока нет необходимости в изменении мандата гражданской миссии Евросоюза в Армении
По делу о взятке судье арестован адвокат: СМИПо делу о взятке судье арестован адвокат: СМИ
Институт Лемкина: Вашингтонская сделка ставит геополитику и интересы США выше безопасности АрменииИнститут Лемкина: Вашингтонская сделка ставит геополитику и интересы США выше безопасности Армении
Объединение Объединение "Во имя Арцаха" выступило против ликвидации МГ ОБСЕ
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном КавказеПутин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Жизнь под выстрелами: МККК содействует жителям приграничных общин Сюника адаптироваться к новым поствоенным реалиямЖизнь под выстрелами: МККК содействует жителям приграничных общин Сюника адаптироваться к новым поствоенным реалиям
Действующая власть парафированным соглашением в Вашингтоне не защитила территориальную целостность страны - оппозиционерыДействующая власть парафированным соглашением в Вашингтоне не защитила территориальную целостность страны - оппозиционеры
Пашинян и Алиев отметили позитивную динамику в мирной повестке по итогам недавнего саммита в ВашингтонеПашинян и Алиев отметили позитивную динамику в мирной повестке по итогам недавнего саммита в Вашингтоне
Защита президента Арцаха подала иск против МОНКС в связи с клеветническим содержанием учебника Защита президента Арцаха подала иск против МОНКС в связи с клеветническим содержанием учебника "История Армении" за 9-ый класс
Уволенный ранее глава ВСС возглавил офис представителя Армении по международным правовым вопросамУволенный ранее глава ВСС возглавил офис представителя Армении по международным правовым вопросам
Ереван и Ханой отметили большой потенциал для последовательного наращивания взаимной торговлиЕреван и Ханой отметили большой потенциал для последовательного наращивания взаимной торговли
Пашинян встретился с ЭрдоганомПашинян встретился с Эрдоганом
Эрдоган и Алиев обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию и роль Турции в этом процессеЭрдоган и Алиев обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию и роль Турции в этом процессе
Си Цзиньпин: КНР поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членовСи Цзиньпин: КНР поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членов
Татоян: Парафирование в Вашингтоне мирного соглашения с Арменией позволяет Азербайджану очиститься от своих преступлений в вопросе без вести пропавших лицТатоян: Парафирование в Вашингтоне мирного соглашения с Арменией позволяет Азербайджану очиститься от своих преступлений в вопросе без вести пропавших лиц
Ереван решительно выступает против любой формы <независимости Тайваня>. Пекин поддерживает мирную инициативу правительства РА: Совместное заявлениеЕреван решительно выступает против любой формы <независимости Тайваня>. Пекин поддерживает мирную инициативу правительства РА: Совместное заявление
Армения стремится установить стратегическое партнерство с Индией - посолАрмения стремится установить стратегическое партнерство с Индией - посол
Между Арменией и Китаем установлено стратегическое партнерствоМежду Арменией и Китаем установлено стратегическое партнерство
Пашинян и Путин обсудили вопросы регионального и международного значенияПашинян и Путин обсудили вопросы регионального и международного значения
Армения и Пакистан устанавливают дипломатические отношенияАрмения и Пакистан устанавливают дипломатические отношения
Туркменистан–Китай: по пути укрепления дружбы и сотрудничестваТуркменистан–Китай: по пути укрепления дружбы и сотрудничества
Армянский народ заслуживает достойной жизни: Самвел Карапетян поздравил всех с началом добровольческого движения <По-нашему>Армянский народ заслуживает достойной жизни: Самвел Карапетян поздравил всех с началом добровольческого движения <По-нашему>
В Совбезе Армении рассказали об итогах иранских встреч Армена ГригорянаВ Совбезе Армении рассказали об итогах иранских встреч Армена Григоряна
Продолжаем делать все возможное: Серж Саргсян побеседовал с членами семьи Бако СаакянаПродолжаем делать все возможное: Серж Саргсян побеседовал с членами семьи Бако Саакяна
В Армении с 1 сентября 2025 года покупка и продажа автомобилей переходит в цифровой форматВ Армении с 1 сентября 2025 года покупка и продажа автомобилей переходит в цифровой формат
Разложенные нарды на столе в доме как молчаливый знак постоянного ожидания подполковника Саакяна - пропавшие без вести, но не забытыеРазложенные нарды на столе в доме как молчаливый знак постоянного ожидания подполковника Саакяна - пропавшие без вести, но не забытые
В администрации Путина появилось новое <зарубежное> управлениеВ администрации Путина появилось новое <зарубежное> управление
МИД РФ прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и УзбекистанеМИД РФ прорабатывает открытие консульств в Армении, Казахстане и Узбекистане
Армен Григорян в Иране встретился с Али ЛариджаниАрмен Григорян в Иране встретился с Али Лариджани
Омбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годовОмбудсмен Армении: на протяжении многих лет офис собирали и представляли различным международным организациям информацию о насильственно исчезнувших после 1990-х годов
МККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организацииМККК продолжит усилия для получения доступа к армянам, удерживаемым в Азербайджане даже после закрытия бакинской делегации организации
СНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен АлексанянСНБ и Следком Армении разъяснили ситуацию с задержанием сотрудницы консульской службы посольства Армении в Австрии Ашхен Алексанян
Плановые отключения электроэнергии 1 сентябряПлановые отключения электроэнергии 1 сентября
Захарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретическиЗахарова: Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретически
Плачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутатПлачевные условия содержания в УИУ Армении привели к росту смертности среди заключенных - депутат
Глава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в БакуГлава армянской делегации МККК: Взаимодействие с Азербайджаном по вопросу пропавших без вести лиц продолжится несмотря на закрытие представительства организации в Баку
Главы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странамиГлавы МИД Армении и Пакистана обсудили возможность установления диплоамтических отношений между странами
Здание детского сада возвращено государству - ПашинянЗдание детского сада возвращено государству - Пашинян
Арсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер АйвазянАрсена Торосяна в НС Армении сменит Эстер Айвазян
Генсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОСГенсек ШОС: Азербайджан и Армения являются активными партнерами по диалогу ШОС
Экс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна АндреасянЭкс-директор Музея-института Геноцида армян назвал преступной халатностью происходящее на территории Мемориала, виновник №1 - Жанна Андреасян
В генплан Академгородка внесены определенные измененияВ генплан Академгородка внесены определенные изменения
Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о Вице-спикер НС: В меморандумах о взаимопонимании между США и Арменией нет ни слова о "коридоре"
Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта Армения и США будут сотрудничать по вопросу усиления потенциала проекта "Перекресток мира"
Нарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлениемНарек Карапетян: обеспечение арцахцев достойными условиями жизни является для нас приоритетным направлением
В МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 годуВ МОНКС обсужден вопрос о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок в 2025 году
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации Эксперт: Пашинян и Алиев отправились на саммит ШОС за поддержкой Китая для реализации "коридора Трампа"
Эксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпамиЭксперт: Антиармянская риторика Азербайджана будет развиваться новыми темпами
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт Аналитик: Заявления о том, что азербайджано-карабахский конфликт "завершён",  не имеют под собой оснований
Востоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзяВостоковед: Говорить об эпохе мира по состоянию на сегодня нельзя
Читать больше
Комментируемые
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и АлбаниейТрамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об АрцахеПашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажуБилеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслахСоветник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении АзербайджанаКонгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
В Белом доме подписана В Белом доме подписана "декларация о мире"
Партия Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторамиАмериабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
Плановые отключения электроэнергии 31 июля Плановые отключения электроэнергии 31 июля
Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждениеПашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение





Казахстан и Армения расширяют партнерство в области конституционного контроляКазахстан и Армения расширяют партнерство в области конституционного контроля