АрмИнфо. Европейский союз продолжит наблюдательскую миссию в Армении в соответствии со своим мандатом, и на данный момент нет необходимости в каких-либо изменениях. Об этом заявил в беседе с радиостанции "Свобода" глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос, отвечая на вопрос, не возник ли вопрос отвода сил с границы после парафирования мирного соглашения между Ереваном и Баку.

"Как мне известно, народ и власти Армении приветствуют миссию ЕС в Армении. Она продолжает свою деятельность. И если возникнет необходимость в каких-либо изменениях, мы обсудим это с нашими государствами-членами и, конечно же, с властями Армении. Но на данном этапе я хочу заверить армянскую общественность, что миссия ЕС продолжит деятельность в соответствии со своим мандатом", - заявил посол ЕС.

На вопрос о том, проводились ли какие-либо обсуждения после парафирования соглашения в Вашингтоне, Марагос подчеркнул, что миссия Евросоюза в Армении находится здесь по просьбе армянских властей и останется здесь до тех пор, пока это будет необходимо. "Это инструмент мира и урегулирования. И мы полностью его поддерживаем".

Отметим, что мандат миссии действует до 19 февраля 2027 года.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.