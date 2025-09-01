Понедельник, 1 Сентября 2025 14:16

АрмИнфо. Вашингтонская сделка, осуществленная 8 августа между Арменией Азербайджаном, ставит геополитику и интересы США выше безопасности Армении. Об этом говорится в заявлении Институт Лемкина по предотвращению геноцида.

В Институте напомнили, что 8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Белом доме, чтобы подписать Совместную декларацию и парафировать "мирное соглашение", заключённое при посредничестве США.

В этом ключе Институт Лемкина предупреждает, что преждевременное празднование мира опасно игнорирует историю геноцида в Азербайджане и сохраняющиеся угрозы суверенитету Армении.

"В текущем тексте соглашения отсутствуют ключевые вопросы, имеющие решающее значение для прочного мира в регионе: справедливость в отношении Геноцида в Арцахе 2023 года, права 100 000 перемещённых армян, освобождение армянских военнопленных и политзаключённых, судьба культурного наследия и механизмы привлечения к ответственности. Вместо этого соглашение вынуждает Армению отозвать свои иски из Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, тем самым лишая её единственного законного пути к установлению истины и справедливости", - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что это соглашение также укрепляет позиции Азербайджана, устраняя контроль со стороны третьих лиц вдоль границы, предоставляя Азербайджану долгожданный коридор через Сюникскую область Армении, открывая доступ к помощи США Азербайджану и игнорируя продолжающуюся оккупацию армянских территорий Баку и геноцидную риторику в адрес армян.

Институт Лемкина подчёркивает, что эта сделка ставит геополитику и интересы США выше безопасности Армении. "Без привлечения к ответственности, обеспечения справедливости и гарантий суверенитета Армении соглашение рискует легитимировать экспансионистские планы Азербайджана, подстегнуть дальнейшую агрессию и даже поставить под угрозу само существование Армении как государства.

Мы приветствуем все искренние усилия по установлению мира, но не считаем, что государствам, совершающим геноцид, можно доверить будущее тех, кто является их постоянными целями. Для обеспечения безопасности Армении США необходимо будет принудить Азербайджан к изменениям и уступкам, предусмотренным международным правом, включая вывод войск с территории Армении, освобождение всех армянских заложников и проведение внутренних реформ, направленных на прекращение официальной геноцидной антиармянской политики. США также необходимо будет поддержать независимый механизм правосудия, способный обеспечить удовлетворение исторических обид обеих стран", - уверены в Институте Лемкина.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.