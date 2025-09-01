Понедельник, 1 Сентября 2025 11:38

АрмИнфо. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел встречу с коллегой из Вьетнама Фам Минь Чинем. Они с удовлетворением отметили, что в последние годы двусторонний товарооборот растёт, однако имеется большой потенциал для его последовательного наращивания.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, собеседники, подчеркнув важность дальнейшего расширения и углубления дружественных отношений и политического диалога между Арменией и Вьетнамом, обсудили повестку взаимных визитов и дипломатических контактов, активизацию сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, а также содействие развитию деловых связей.

В этой связи была отмечена активная деятельность Межправительственной армяно- вьетнамской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству, а также проведение политических консультаций между министерствами иностранных дел.

Была отмечена взаимная поддержка на международных площадках, углубление связей в сфере туризма и возможности для организации взаимных визитов.

Отметим, что в отчетах Статкомитета Армении Вьетнам не фигурирует в виду малых объемов двустороннего товарооборота. Так, по последним данным Таможенной службы РА, в 2024 году таможенная стоимость экспортируемых товаров из Армении во Вьетнам выросла в 9.8 раз, составив $6.3 млн., при росте таможенной стоимости импортируемых товаров из Вьетнама в Армению на 9% до $876.5 млн.