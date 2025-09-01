Понедельник, 1 Сентября 2025 11:34

АрмИнфо. КНР поддерживает присоединение Азербайджана и Армении к ШОС в качестве постоянных членов. Сейчас эти страны обладают статусом партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель КНР Си Цзиньпин.

Цзиньпин дал понять, что ШОС будет развиваться как интенсивно, так и экстенсивно.

А уже 1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине заявил, что Китай поддержит дальнейшее развитие Шанхайской организации сотрудничества, в том числе финансово.

Председатель КНР отметил, что сегодня ШОС уже стала крупнейшей в мире региональной организацией с совокупным объемом экономики в $30 трлн и сотрудничеством в более чем 50 сферах. "Вместе с тем, с ростом непредсказуемости международной обстановки, ростом факторов нестабильности и неопределенности ШОС несет еще большую ответственность за поддержание мира и развития в регионе", - уверен Си, передает CGTN.

Он предложил в дальнейшем развивать организацию на принципах единства при сохранении различий, взаимной выгоды, упрощения торговых и инвестиционных процедур, равноправия и справедливости, практического подхода и эффективности. Он призвал как можно скорее открыть Универсальный центр ШОС по противодействию угрозам безопасности и создать банк развития ШОС.