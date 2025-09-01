Понедельник, 1 Сентября 2025 10:51

АрмИнфо. Для Армении Индия всегда была надежным партнером и другом, с которым Ереван стремится установить отношения на более высоком, стратегическом уровне. Об этом говорится в послании посла Армении в Индии Ваагна Афян по случаю 33-ей годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он напомнил, что 31 августа этого года Армения и Индия отмечают 33-ю годовщину установления дипломатических отношений. "Мы высоко ценим многовековую дружбу, сложившуюся между нашими странами, основанную на взаимном уважении, доверии и общих ценностях.

Для Республики Армения Индия всегда была надежным партнером и другом, с которым мы стремимся установить отношения на более высоком, стратегическом уровне.

Вновь подтверждая наше безусловное уважение, хотел бы подчеркнуть, что в последние годы наше взаимодействие динамично расширяется, охватывая такие сферы активного политического диалога и взаимовыгодного расширяющегося взаимодействия, как оборона, информационные технологии, образование, культура, торгово-экономическое сотрудничество", - говорится в послании.

Касаясь недавних активных контактов, Афян подчеркнул, что с 2019 года Армения и Индия последовательно развивают политическое, экономическое, культурное и парламентское сотрудничество на высоком уровне. Подписан ряд документов в сфере дипломатии, здравоохранения, технологий и инвестиций. Проведены двусторонние и трёхсторонние консультации, Армения присоединилась к Международному солнечному альянсу. Обе страны придают важное значение расширению торговых, технологических и культурных связей, поддерживая регулярный диалог по вопросам региональной и глобальной безопасности.

"Армения и Индия на протяжении веков поддерживали важнейшее партнёрство, основанное на наших исторических и культурных связях. Армянские общины, действовавшие в Индии, сыграли важную роль в развитии торговли и культурного диалога в XVII-XIX веках. Именно в Индии была принята первая армянская конституция "Ворогайт Парац" и издано первое армянское периодическое издание "Аздарар>" ставшие важными вехами в распространении просветительских идей.

Этот символический день - возможность придать новый смысл нашему сотрудничеству. Ожидается активизация транспортных связей, расширение товарооборота, углубление двустороннего взаимодействия и развитие таких направлений, как зелёная энергетика, дорожная инфраструктура, туризм и медицинское сотрудничество. Кроме того, использование эффективных механизмов контактов между предпринимателями позволит охватить больше интересных направлений, придав двусторонним дружественным отношениям более прочный и перспективный характер.

Армения полна решимости прилагать усилия для дальнейшего углубления двусторонних отношений и уверена, что совместными усилиями мы сможем добиться новых успехов во имя будущего благополучия наших народов. Желаю двум дружественным народам прочного мира и новых достижений", - резюмировал дипломат.