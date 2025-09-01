Понедельник, 1 Сентября 2025 10:40

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Церемония подписания состоялась в рамках саммита ШОС в городе Тяньцзинь, Китай. Подписанием коммюнике, Армения и Пакистан устанавливают дипломатические отношения. Правительства двух стран стремятся развивать дружественные отношения в соответствии с Уставом ООН, включая принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, отказа от агрессии, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

Правительства Армении и Пакистана договорились об обмене Представителями и о предоставлении друг другу всей необходимой помощи для осуществления дипломатических отношений на взаимной основе в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и международными обычными практиками.

Перед подписанием министры провели встречу, на которой выразили удовлетворение решением об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития сотрудничества в двустороннем формате.

Касаясь региональных событий, Арарат Мирзоян представил усилия Армении по установлению прочного мира на Южном Кавказе и в этом контексте подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. В этой связи вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар поздравил министра иностранных дел Армении. Министр Мирзоян также упомянул другие соглашения, достигнутые в Вашингтоне 8 августа. Министры иностранных дел Армении и Пакистана обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на многосторонних площадках, включая ООН и ШОС.

Отметим, что ране Пакистан не признавал независимость Армении. Это обуславливалось проазербайджанской позицией Пакистана по нагорно-карабахскому конфликту.