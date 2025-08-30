Суббота, 30 Августа 2025 15:13

АрмИнфо. Глава группы компаний <Ташир>, бизнесмен и филантроп Самвел Карапетян обратился с посланием из места заключения.

<Поздравляю всех с началом народного добровольческого движения <По-нашему>.

Отныне наша работа на благо Родины станет более организованной. Будут разработаны программы для различных сфер, которые помогут принести процветание каждому гражданину нашей страны.

Дорогие соотечественники, присоединившись к этому движению, вы станете частью большой команды, которая работает ради будущего Армении.

Уверен, что вместе мы сможем начать новый этап в жизни нашей страны.

Армянский народ заслуживает достойной жизни, а наше государство - уважения. И мы добьёмся всего этого благодаря ежедневному самоотверженному труду.

Мы сделаем это <по-нашему>, - отметил в послании Самвел Карапетян.

Напомним, что 29 августа в Ереване состоялась презентация движения <Мер дзевов> (<По- нашему>), учрежденное арестованным бизнесменом, главой ГК <Ташир> Самвелом Карапетяном. Движение призвано объединить людей, готовых служить стране и обществу.

Координатор <По-нашему> Нарек Карапетян сообщил, что на основе движения в течение 4 месяцев будет создана политическая партия, которая примет участие в парламентских выборах 2026 года.Глава ГК <Ташир> Самвел Карапетян станет ее идейным лидером.

По словам Нарека Карапетяна, за этот период будет создано пять рабочих групп по пяти направлениям. Первая группа будет нацелена на создание новой экономике: работа и благосостояние для всех. Вторым направлением станет <Большая армянская семья>. В рамках данного направления будет выработана молодежная политика и шаги, нацеленные на демографический рост. Третья группа будет заниматься разработкой концепции внешней политики, четвертая - программ поддержки одаренных молодых людей. Во главе угла пятого направления движения Нарек Карапетян назвал сохранение национальных ценностей и Армянской Апостольской Церкви.

Нарек Карапетян также заверил, что <возвращения бывших в новой обертке не будет>, при этом он не исключил возможность сотрудничества с профессионалами - министрами, главами комитетов и др., даже если они работали в правительстве при предыдущих властях.