АрмИнфо. Экс-президент Армении, председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян провел телефонный разговор с членами семьи экс-президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна по случаю дня рождения экс-главы Республики Арцах.

Серж Саргсян пожелал им терпения и выдержки. Он выразил надежду, что незаконный судебный процесс, который ведется в Баку над его боевым товарищем и другими представителями военно-политического руководства Арцаха, скорейшим образом завершится, и Бако Саакян вернется на Родину вместе со всеми военнопленными, удерживаемыми в качестве заложников.

3-й президент РА заверил, что с этой целью он и возглавляемая им политическая сила - Республиканская партия - продолжат делать все возможное, чтобы постоянно поднимать этот вопрос на международных площадках и в Армении, искать пути для достижения надлежащей защиты прав человека и справедливости, а также держать семьи соратников, незаконно содержащихся в бакинских тюрьмах, в центре ежедневного внимания и заботы.

Напомним, что, согласной официальной информации, в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года (независимые эксперты называют цифры в несколько раз превышающие официальные). Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.

Отметим, что в Азербайджане с 17 января идет сфабрикованный судебный процесс против представителей военно-политического руководства Арцаха. И это несмотря на то, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал защищать преследуемых армянских христиан в Азербайджане и за его пределами. Помимо этого, на двусторонней встрече с премьер­министром Армении Николом Пашиняном 8 августа в Белом доме Дональд Трамп пообещал оказать содействие в освобождении 23 армян, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Трамп упомянул о 23 армянах-христианах, находящихся в плену в Баку, и подчеркнул, что попросит Алиева отпустить их. <Думаю, они сделают это для меня. Это важно, не так ли?> - обратился он к Пашиняну.