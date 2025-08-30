Суббота, 30 Августа 2025 13:30

АрмИнфо. В Горисе 29 августа в Международный день без вести пропавших прошла фотовыставка, посвященная ожиданию семей пропавших без вести. Несколько десятков фотографий, отображающих непридуманные истории боли, страданий, ожиданий и просто надежды вновь увидеть своего родного человека мужа, отца, брата, сына, того, кого забрала война.

На одном из этих фото запечатлен сидящий спиной молодой человек, перед столом с расставленными нардами, а перед ним пустой стул, на котором висит пиджак чернильного цвета. Сидящий спиной молодой человек - это Тигран, сын подполковника Мгера Саакяна командующего 3-им батальоном Вайкского полка, который пропал в ходе 44-дневной войны осени 2020 года при защите Родины. Нарды для Тиграна стали своеобразным символом, олицетворяющим отца. Складывается впечатление, что через эти нарды, сын пытается удержать связь с тем для него дорогим человеком, о котором нет вестей вот уже, почти пять лет, заполнить ту пустоту и тоску, которая пожирает изнутри. Нарды в семье Саакяна стали неким символ ожидания и надежды на возвращение.

Супруга подполковника Саакяна Ануш в беседе с АрмИнфо рассказала, что ее супруг пропал в ночь на 13 октября 2020 года, в день своего 51-летия при обороне Джракана. Они по сей день не могут ничего узнать о его судьбе.

"Мой муж с первой арцахской войны участвовал в операциях по защите Родины. Он офицер армянкой армии в звании подполковник. Супруг Командовал батальоном. Во время 44-дневной войны он со своим Батальоном и вместе со всем полком города Вайка отправился в Арцах.

Они были в Джракане, где служил и наш сын - солдат срочной службы армянских ВС", - рассказывает Ануш.

По ее словам, муж пытался найти сына, но обстоятельства не позволили, ситуация была очень тяжелой, была большая суматоха, неразбериха. "Муж отправился туда с надеждой встретить нашего сына, но обстоятельства не позволили. Они 5 дней вели очень ожесточенный, неравный бой. В этом направлении противник сконцентрировал весь свой военно-воздушный потенциал. Они пытались полностью уничтожить Вайкский полк. Такова была задача противника", - рассказывает со слезами на глазах Ануш.

С ее слов, несмотря на то, что он был командиром, он наравне с рядовыми военнослужащими вел бой в окопах, ни минуты не покидая своих солдат. "Как рассказывают вернувшиеся оттуда парни, он только просил воду и патроны. Всего лишь воду и патроны и ничего больше: В ночь на 13 октября, около трех часов противник внезапно напал: завязались ожесточенные бои, противник бросил в бой весь свой арсенал, применялась самая тяжелая техника. Они пытались захватить наши позиции. Парни рассказывают, что противник был уже настолько близок, что они слышали их голоса. Моему мужу предложили покинуть окоп, но он будучи армянским офицером, армянским отцом и просто армянином отказался это сделать, сказав что он не может покинуть вверенные ему позиции и если уж умирать, то на посту", - продолжает Ануш.

Супруга подполковника говорит, что уже на утро 13 октября ее мужа никто не видел. Ануш добавляет, что несмотря на многочисленные поисковые работы, организованные в этом направлении, ее супруга не удалось найти. "В поисковых работах участвовал и родной брат моего мужа, который самолично перекопал весь окоп, где он мог бы быть. Но до сих пор у нас нет никаких новостей о нем. Это причиняет невыносимую боль. Я просто живу и надеюсь получить хоть какую-то весточку", - говорит Ануш.

Она не исключает, что ее супруг был захвачен в плен противником. "Почему нет, ведь он был офицером армянской армии, участником первой арцахской войны. О нем говорили даже в азербайджанских СМИ. Может быть, он получил ранение и был пленен противником. Мы не исключаем такой вариант, поскольку противник был очень близок", - отметила она, с горечью заметив, что ее муж пропал в день своего 51-летия.

Она добавила, что после того, как пришла новость об исчезновении ее мужа, сына Тиграна демобилизовали в качестве единственного наследника. "Многие считают, что он погиб. Но, я так не считаю. Я жду, мои дети ждут. Мои дочки, внуки: Мы все ждем. Власти ничего по сей день нам не говорят. Никаких ответов нет, есть только возбужденное уголовное дело и отсутствие подтверждающих его смерть ДНК анализов: Мы сдавали ДНК - тогда его мама и папа были еще живы: Они не выдержали боли неведения и мысли об утрате. Отец Мгера скончался через несколько месяцев после вести о том, что его сын пропал без вести, а мама ушла из жизни ожидая вести о сыне : Но, мы ждем и верим, что он вернется", - добавила Ануш.