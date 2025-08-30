Суббота, 30 Августа 2025 11:58

АрмИнфо. МИД России прорабатывает вопросы открытия консульств в Капане в Армении, Актау в Казахстане и Самарканде в Узбекистане, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

<На пространстве СНГ в настоящее время прорабатываются вопросы открытия консульских учреждений России в Капане (Армения), Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан)>, - сказал Климов, отвечая на вопрос о возможности открытия новых консульских учреждений.

Напомним, что в апреле с.г. В ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по вопросу открытия генконсульства РФ в Капане есть многоплановая конкретика. <Мы рассчитываем, что к маю выйдем на конкретные договоренности по срокам открытия генконсульства>, - сказала она, заметив, что последовательное расширение российского присутствия в стратегически важном районе на юге республики отвечает долгосрочным интересам и Армении, и России, и региона в целом. Уже 27 мая она отметила, что тема открытия российского генконсульства в Сюнике подробно обсуждалась в ходе визита главы МИД России Сергея Лавров в Ереван. <Нас не надо убеждать в необходимости скорейшего запуска работы этого российского загранучреждения. Пока в городе Капан российское генконсульство отсутствует, поэтому для получения официальной позиции почему - этот вопрос нужно уточнять у армянской стороны>, - заявила официальный представитель МИД РФ.