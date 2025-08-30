Суббота, 30 Августа 2025 11:57

АрмИнфо. В Иране состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани, сообщает Mehr.

Согласно информации, на встрече присутствовал также Али Багери Кани, который недавно был назначен заместителем по иностранным делам в секретариате Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Багери Кани был исполняющим обязанности министра иностранных дел и заместителем по политическим вопросам в министерстве иностранных дел Ирана при покойном президенте страны Эбрахиме Раиси.