Пятница, 29 Августа 2025 18:03

АрмИнфо. Режим экстерриториальности не мог рассматриваться Россией даже чисто теоретически. Об этом в ходе брифинга 29 августа сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, предлагала ли Россия экстерриториальный коридор для Азербайджана через Сюникскую область Армении.

"Мы же видим сколько недостоверной информации нацеленно вбрасывается с целью дискредитации трехстороннего формата с участием России. Но это не имеет ничего общего с действительностью", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что подробностей в отношени, так называемой, дороги Трампа у них не имеется. При этом она заметила, что сторонам еще предстоит согласовывать детали, касающиеся режимов грузового и пассажирского транзита, безопасности движения. В рамках же трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, по словам представителя российского МИД, удалось выйти на конкретные договоренности по железнодорожному транзиту через Сюникскую область Армении, в том числе с использованием электронных систем таможенного контроля, в частности, навигационных пломб. "Их применение сейчас активно апробируется в двусторонней торговле для ускорения прохождения грузов. Поэтому с учетом общего для нас с Арменией пространства ЕАЭС, режим экстерриториальности не мог рассматриваться даже чисто теоретически",- подчеркнула она.

Относительно самита в Вашингтоне, Захарова отмеила, что после встречи в американской столице, армянское руководство на самом высоком уровне довело до российской стороны информацию о достигнутых договоренностях . "Для Россти важно, чтобы мирные процессы носили устойчивый и долгосрочный характер, учитывали интересы всех стран Южного Кавказа, соседей. Подключение внерегиональных игроков не должно подогревать конфликтный потенциал региона, создавать в нем новые разделительные линии. Такой подход в полной мере относится и к разблокированию региональных транспортных коммуникаций. Бесперебойное и комплексное функционирование логистических путей требует гармонизации интересов всех вовлеченных сторон", - отметила представитель МИД РФ.

Вместе с тем она заметила, что принципы, утвержденные в вашингтонских соглашениях, на основании которых планируется выстраивать коммуникации между двумя республиками - это именно те фундаментальные положения, которые были согласованы еще за два года до вашингтонских договоренностей в рамках трехсторнней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию транспортных связей в регионе.