Пятница, 29 Августа 2025 13:46

АрмИнфо. Общеобразовательные школы Армении перейдут в ведение Министерства образования, науки, культуры и спорта. Соответствующий законопроект представила на заседании Постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она отметила, что из 1343 образовательных учреждений на данный момент Министерство уполномочено управлять деятельностью лишь 123. Оставшиеся школы находятся в ведении мэрии Еревана и областных администраций.

Целесообразность подобных изменений, как отметила Андреасян, продиктована стремлением перейти к единым стандартам образования. "Мы ценим работу областных администраций и мэрии Еревана. Они продолжат иметь функции, которые связаны с административно­хозяйственным управлением", - сказала глава МОНКС.

С переходом школ в ведение Министерства не предусмотрены механические изменения функций, а лишь их преобразование. В частности, как отметила Андреасян, разработана дорожная карта для цифровизации процессов. Десятилетиями в сфере образованя действовала информационная система управления, процесс же цифровизации поможет повысить эффективность координации работ, подотчетности в образовательной системе, а также эффективность использования ресурсов.

Министр заметила, что эти изменения вступят в силу в областных школах с 1 сентября 2026 года, в столичных - с 1 сентября 2027 года.

Отметим, что Комиссия вынесла положительное заключение по законопроекту.