АрмИнфо. Координатор презентованного сегодня в Ереване движения <По-нашему> Нарек Карапетян коснулся подписанных 8 августа в Вашингтоне документов.

<Многие интересуются, почему мы все еще не высказали нашу позицию относительно предподписанного договора о мире>, - сказал он.

<Хотелось бы отметить, что есть определенная озабоченность, требующая изучения специалистов. Самая большая обеспокоенность связана с тем, что только один из трех подписантов - президент США не обманывал армянский народ>, - продолжил он.

В связи с этим, указал он, надо будет изучить документы и понять. <Если будет реальный мир, то модель внешней политике будет одной, если нет, и все это лишь обещание, то и внешняя политика будет другой>, - указал Нарек Карапетян.

Отметим, что сегодня в Ереване состоялась презентация движения <Мер дзевов> (<По- нашему>), учрежденное арестованным бизнесменом, главой ГК <Ташир> Самвелом Карапетяном. Движение призвано объединить людей, готовых служить стране и обществу. К концу года на основе движения будет создана политическая партия, которая примет участие в предстоящих парламентских выборах. Глава ГК <Ташир> Самвел Карапетян станет ее идейным лидером.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную <декларацию о мире> из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.

В тот же день министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение, которая состоит из 17 статей. В преамбуле документа говорится, что Республика Армения и Азербайджанская Республика, признавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (1970 г.), Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алматинской декларацией от 21 декабря 1991 года, и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах, выражая обоюдную волю к установлению добрососедских отношений между собой, договорились об установлении мира и межгосударственных отношений.