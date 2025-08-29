Пятница, 29 Августа 2025 11:36

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 4 сентября прибудет в Японию с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, в рамках визита в Токио запланирована встреча премьер-министров Армении и Японии Никола Пашиняна и Сигэру Исибы.

5 сентября премьер-министр Армении примет участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Армении, которое состоится в рамках выставки <Экспо-2025> в Осаке.

Напомним, что Пашинян посетит Китайскую Народную Республику с рабочим визитом с 30 августа по 3 сентября. <В ходе визита премьер-министр примет участие в заседании саммита ШОС в формате <ШОС+> и мероприятиях в его рамках. Запланирован ряд встреч на высоком уровне, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и заместителем председателя КНР Хань Чжэном.