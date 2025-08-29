Пятница, 29 Августа 2025 11:31

АрмИнфо. Решение о строительстве "Зангезурского коридора" означает принципиальное признание основных требований азербайджанской стороны. Об этом в интервью TGRT заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, соглашения между Арменией и Азербайджаном создают "прекрасную картину для мира в регионе". "С первого дня событий, с момента, когда американцы приехали и начали разговаривать с нашими азербайджанскими братьями, этот вопрос решался в координации с нами", - подчеркнул турецкий министр.

Фидан отметил, что после подписания декларации в Вашингтоне конкретный формат "Зангезурского коридора" пока не определен - это принято как концепция, детали стороны будут обсуждать между собой в ходе переговоров.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.