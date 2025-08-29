Пятница, 29 Августа 2025 11:10

АрмИнфо. Сегодня ночью на 93- ем году жизни скончался величайший гений современности, мировой классик, народый артист СССР Родион Константинович Щедрин. Об этом сообшается на странице Большого театра в Telegram канале.

"Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира.

Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики", - говорится в сообщении.

Родион Щедрин - один из самых известных композиторов второй половины ХХ века. Он автор множества известных произведений, включая балеты "Кармен-сюита" и "Анна Каренина", оперу "Не только любовь", а также симфонии, концерты, хоры и фортепианные произведения. Его музыка исполнялась ведущими оркестрами мира, а среди дирижеров были такие имена, как Мстислав Ростропович, Лорин Маазель, Марис Янсонс.

Всего Щедрин создал более полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, музыку в драматических спектаклях и кино. С 1958 года Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, которая умерла в 2015 году в возрасте 89 лет.

Отметим, что Родион Щедрин имел тесные личные и творческие связи с Арменией, которая была для него очень близкой страной, с множеством пересечений в жизни. Он был другом многих армянских деятелей культуры, таких как режиссер Генрих Оганесян и писатель Василий Катанян, который написал либретто к первой опере Щедрина. В 2008 году в рамках фестиваля "Ереванские перспективы" проходили дни музыки Родиона Щедрина, а его последняя совместная поездка с супругой, народной артисткой СССР, одной из величайших балерин Майей Плисецкой в Армению состоялась именно в 2008 году.