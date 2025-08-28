|Дабы не отставать: Пашинян опубликовал фотографии с вашингтонских переговоров с надписью Трампа
АрмИнфо. Государственный обвинитель по делу архиепископа Микаела Аджапахяна призвал суд признать священнослужителя виновным и вынести соответствующий приговор.
28 августа в суде возобновились слушаний по уголовному делу, возбужденному против предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископа Микаела Аджапахяна. Ему инуриминируются призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.
Государственный обвинитель призвал суд признать архиепископа виновным по ч.2, ст. 422 Уголовного кодекса РА и осудить его на пять лет. Прокурор подчеркнул, что Микаел Аджапахян посредством СМИ высказал публичные призывы к насильственному захвату власти, которые стали доступны широким слоям населения и просмотрены более 40 тысяч раз.
В свою очередь, адвокат архиепископа Ерем Саркисян обвинил судью Армине Меликсетян в том, что она уже заранее решила признать архиепископа виновным. По его словам, своим поведением судья уже доказала, что независимо от наличия или отсутствия доказательств, наличия или отсутствия состава преступления, все равно архиепископа нужно признать виновным.
