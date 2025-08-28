Четверг, 28 Августа 2025 15:16

АрмИнфо. Очевидно, что заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по Геноциду армян не отвечает интересам ни Республики Армения, ни армянского народа. Об этом 28 августа на брифинге в Ереване заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

"И вообще, нам нужно понять, хотим ли мы, чтобы признание или непризнание Геноцида армян стало геополитической разменной монетой в чужих руках, не имеющей ничего общего с интересами нашего государства и народа. Хотим ли мы того, чтобы вопрос Геноцида армян использовался в интервью в случайном контексте? Я не хочу, чтобы могилы наших предков обретали такой статус. Мы должны сосредоточиться на наших интересах", - заявил Пашинян, указав на то, что многие государства и структуры признали факт Геноцида армян, и теперь есть необходимость в том, чтобы понять и проинветаризировать вопрос о том, что выиграл от этого армянский народ и армянское государство. "Это необходимо сделать, чтобы могилы погибших не превращались в геополитическую разменную монету ", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в ходе разговоров с лидерами ряда государств, признавших Геноцид армян, пытался понять мотивацию этих государств. По мнению Пашиняна, основной причиной этого шага является получение на выборах в этих странах большего количества голосов избирателей, но этот вопрос не имеет ничего общего с интересами Армении.

Напомним, что 26 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в подкасте известного американского эксперта Патрика Бет-Давида заявил, что он, как премьер-министр, признаёт Геноцид армян. При этом он сообщил ложную информацию о том, что якобы израильский Кнессет уже принял резолюцию по этому вопросу.