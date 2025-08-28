Четверг, 28 Августа 2025 15:15

АрмИнфо. Моя позиция ни при каких условиях не изменится - Ктрич Нерсисян (Католикос Всех Армян - Гарегин Б) должен покинуть резиденцию Католикоса. Об этом журналистам заявил в ходе брифинга премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что у него есть планы, однако они никак не укладываются в рамки привычного представления многих. Данный процесс, как заметил Пашинян, должен произойти усилиями последователей Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), одним из которых он считает себя.

"Я говорил, что возглавлю этот процесс, и вскоре вы станете свидетелями его первых проявлений", - заявил Пашинян.

Напомнив о создании инициативной группы, он рассказал, что встречается с многочисленными гражданами, которые изъявили желание вступить в эту группу. "Я с ними встречаюсь, чтобы убедиться, насколько они соответствуют тем критериям и требованиям, которые я установил", - сказал он.

Премьер заметил, что его задача не заменить Ктрича Нерсисяна кем-то подобным, а речь идет о "духовном ремонте" не только Армянской Апостольской Церкви, но и по большому счету всей общественности. "Потому что ААЦ - это эпицентр наших моральных ценностей, и если этот эпицентр загрязнен, то говорить о наличии повестки ценостно-ориентированной обещественности , как минимум, несерьезно. И этот процесс надо начать именно с Первопрестольного Эчмиадзина", - сказал он.

Премьер опроверг те слухи, что со стороны властей готовятся насильственные методы для достижения этой цели. В этой связи он сказал, что ни во время политической деятельности не применялись подобные подходы, ни тем более в вопросе Церкви это не рассматривается.

"Я призываю его добровольно принять это решение . И сейчас для этого очень подходящий момент. Моя повестка насыщена международными визитами, но для этого важного процесса я найду время. И важно, чтобы он не упустил это время и принял решение, которое должен принять и не может не принять", - подчеркнул премьер.