Четверг, 28 Августа 2025 14:13

АрмИнфо. Правительство Армении 28 августа на очередном заседании одобрило проект указа президента РА <Об утверждении Соглашения о грантовом письме между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития для подготовки Программы восстановления и регенерации окружающей среды завода <Наирит>. В рамках документа, на демонтаж химзавода и последующую химическую очистку почвы Армения получит от Всемирного банка (ВБ) $1,5 млн.

Как говорится в пояснении к документу, завод <Наирит> был введен в эксплуатацию в 1936 году, производя 20 видов полихлоропренового (синтетического) каучука и латекса, используя в качестве сырья как ацетилен (на основе природного газа), так и импортный бутадиен. В 1989 году завод был закрыт, что со временем повлияло на жизнеспособность бизнес-модели завода.

Завод возобновил работу в 1993 году с уменьшенной мощностью. Было предпринято несколько попыток восстановить предприятие на полную мощность, но они не увенчались успехом, в основном из-за экономических факторов, в частности, высокой стоимости импортного сырья (бутадиена) из Российской Федерации и высокой стоимости энергии импортируемого природного газа. Завод пострадал от нескольких пожаров и взрывов, после чего правительство при поддержке Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) инициировало исследование с целью разработки мер по нейтрализации химикатов, которые все еще остаются на объекте. Однако не было дано никаких окончательных рекомендаций по их нейтрализации или безопасной утилизации, в том числе для этилового спирта, который является наиболее огнеопасным и горючим веществом (и самым большим по объему), присутствующим на заводе. Помимо этилового спирта, на объекте хранится более 150 других химикатов, размещенных в различных помещениях и часто в неудовлетворительном состоянии.

Отмечается, что изначально завод находился во внешней промышленной зоне города, вдали от жилых районов, но со временем он был включен в расширяющиеся городские границы. Следовательно, показатели охраны здоровья, безопасности и экологии объекта оказывают непосредственное влияние на здоровье и жизнедеятельность жителей, проживающих в окрестностях Еревана.

Министерство территориального управления и инфраструктур (МТУИ) Республики Армения провело ряд обсуждений с Всемирным банком, в частности, относительно реализации работ по нейтрализации оборудования и химических отходов на заводе.

Меморандум о взаимопонимании по восстановлению природы и рекультивации земель на территории завода предлагает реализовать многофазный программный подход, который будет состоять из 4 фаз, а именно: Фаза 1 - подготовка, выбор площадки и химическая очистка и вывоз, Фаза 2 - юридическое, финансовое и градостроительное планирование, фазы 1 и 2 могут быть реализованы параллельно, Фаза 3 - демонтаж и снос завода, Фаза 4 - восстановление почвы и/или грунтовых вод.

3-7 марта 2025 года ВБ провел оценочную миссию в Ереване, в результате которой МТУИ получило проект меморандума <Программа очистки и реконструкции территории завода <Армения - Наирит>, в котором изложены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять в связи с нейтрализацией химических веществ и оборудования на заводе, а также работами по рекультивации земель.

Проект письма-соглашения между РА и ВБ предполагает предоставление гранта на предлагаемую инвестиционную операцию по улучшению окружающей среды территории ЗАО <Завод Наирит> в размере 1,5 млн долларов США. Целью деятельности является содействие подготовке предлагаемого проекта для устранения рисков воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Напомним, что химический гигант Армении - завод "Наирит" простаивает с марта 2010 года. Предприятие полностью прекратило работу в 2014 году. До конца 80-х годов продукция завода занимала 10-12% мирового рынка синтетического каучука.